Estathé debutta nelle bevande sportive

Estathé, nel segmento dei soft drink, è oggi la bevanda non gassata più bevuta in Italia e negli ultimi anni ha registrato crescite costanti di quote di mercato, anche grazie al contributo delle linee complementari che sempre di più intercettano gusti e tendenze dei consumatori. Un percorso che conferma la sua longevità fin dal 1972 e la sua posizione tra le scelte preferite dei consumatori.

Con 400 milioni di confezioni prodotte in un anno, Estathé è il leader assoluto nel mercato, un segmento che il gruppo stesso ha praticamente creato da zero seguendo l'intuizione del fondatore Michele Ferrero.

Nella cornice di Citylife a Milano il brand ha presentato le novità per l'estate 2026. La principale è Estathé Sport, con cui il marchio entra per la prima volta nel comparto delle bevande dedicate all’attività fisica. Il prodotto, rivolto in particolare ai giovani sportivi, è realizzato con infuso di foglie di tè, sali minerali e succo di limone o arancia. Sarà disponibile nei gusti Limone e Arancia e si caratterizza per l’assenza di coloranti ed edulcoranti. La bevanda è confezionata in una bottiglia richiudibile pensata per accompagnare il consumo durante e dopo l’esercizio fisico.

“L’innovazione è da sempre uno dei pilastri del nostro modello di sviluppo: significa rafforzare la leadership nel core business e, allo stesso tempo, avere il coraggio di aprire spazi nuovi”, ha spiegato Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. “Con Estathé Sport entriamo per la prima volta nel mondo delle bevande sportive dedicate ai più giovani”.

Accanto al nuovo prodotto debutta anche Tic Tac Estathé Limone, edizione limitata nata dalla collaborazione tra i due marchi del gruppo Ferrero. L’iniziativa porta il gusto del tè freddo al limone ispirato a Estathé nel formato delle celebri mentine Tic Tac, segnando un’estensione del brand oltre il tradizionale mercato delle bevande.

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