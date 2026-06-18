Birrifici Aperti, il valore dei produttori indipendenti

Da domani, venerdi 19, al 25 giugno, si terrà l’evento “Birrifici Aperti”, promosso da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti e che ha l’obiettivo di far conoscere a consumatori, appassionati e curiosi il mondo della birra artigianale italiana. L’edizione 2026 coinciderà anche con i 30 anni della birra artigianale, una produzione oggi riconosciuta come una delle espressioni più originali e dinamiche del Made in Italy agroalimentare.

Per la celebrazione del trentesimo anniversario, Unionbirrai ha ideato il progetto nazionale “Buona questa Birra!” per unire i birrai italiani nella produzione di una birra collettiva, realizzata attraverso cotte condivise in diverse regioni della penisola. Il progetto ha già coinvolto centinaia di birrifici lungo tutta la penisola: Toscana, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Veneto, Umbria, Marche, Calabria e Piemonte

Nel corso dell’evento, il pubblico è invitato a visitare i birrifici aderenti, a conoscere da vicino il lavoro dei produttori, a partecipare a degustazioni e momenti di convivialità per scoprire le realtà regionali, e in molte tappe sarà appunto possibile assaggiare “Buona questa Birra!”, una Italian Pils, stile rappresentativo del contributo italiano alla cultura brassicola internazionale.

Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, afferma che “Birrifici Aperti vuole promuovere la cultura della birra artigianale in Italia, educare i consumatori alla varietà e alla qualità delle birre prodotte localmente e sostenere i piccoli produttori in un panorama birrario complesso e competitivo. L’idea è semplice: entrare nei birrifici, incontrare chi la birra la produce ogni giorno e capire che dietro ogni bicchiere ci sono competenza, territorio, materie prime, passione e indipendenza.”