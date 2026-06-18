Intesa Sanpaolo sostiene Birrificio Pintalpina

Inaugurati i nuovi spazi del birrificio artigianale e sociale Pintalpina grazie al progetto “Pintalpina: inclusione, sostenibilità e futuro” della Cooperativa sociale Elianto, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Cesvi, per accogliere un maggior numero di giovani con disabilità cognitiva e accompagnarli in percorsi di formazione sul lavoro e inserimento professionale.

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100mila euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese e della Banca stessa che ha partecipato attivamente, contribuendo con 2 euro per ogni acquisto effettuato dai clienti di molti prodotti in modalità online.

Le risorse raccolte hanno permesso di finanziare la ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi dedicati all’accoglienza e alla formazione dei giovani con disabilità cognitiva. Gli ambienti sono stati ripensati per renderli più funzionali, accessibili ed efficienti, migliorando le condizioni in cui si svolgono le attività formative e produttive. In particolare, gli interventi hanno riguardato l’ampliamento delle superfici, il rinnovamento delle attrezzature e l’ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, creando un contesto più adeguato alle esigenze dei partecipanti.

Grazie a questi lavori, Pintalpina ha potuto coinvolgere un numero maggiore di giovani e offrire percorsi più strutturati di formazione sul lavoro e inserimento professionale. Il progetto ha già coinvolto 19 giovani con disabilità, di cui 6 studenti frequentanti il 4° e 5° anno di Istituti Superiori in percorsi di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), 10 giovani nella fascia d’età fra i 16 e i 30 anni in percorsi di formazione sul lavoro e 3 giovani inseriti in tirocini retribuiti.

L‘iniziativa si inserisce nel più ampio sviluppo del birrificio sociale, fondato nel 2014 dalla cooperativa sociale Elianto, che continua a crescere sia dal punto di vista produttivo sia in termini di impatto sociale. L’ampliamento complessivo dello stabilimento, realizzato anche grazie al recupero di spazi limitrofi per circa 200 mq, consentirà di potenziare le aree formative, migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, incrementare la produzione e ridurre i consumi energetici, attraverso soluzioni più sostenibili. Tra gli obiettivi anche la creazione di nuove opportunità occupazionali, con due nuove assunzioni previste entro il 2026.

“Abbiamo scelto insieme a Cesvi di sostenere la Cooperativa sociale Elianto", spiega Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo, "perché il progetto Pintalpina rappresenta un importante progetto sociale e un esempio concreto di inclusione e sviluppo sostenibile, capace di generare valore per le persone e per il territorio. L’impiego dei fondi raccolti ha consentito di migliorare in modo tangibile gli spazi dedicati alla formazione e al lavoro, offrendo nuove opportunità a giovani con disabilità cognitiva e contribuendo al contempo a rendere la struttura più efficiente e sostenibile. Con il Programma Formula vogliamo rafforzare questa rete di solidarietà, trasformando l’impegno condiviso in un impatto concreto e duraturo. In Lombardia, questo approccio ha già sostenuto oltre 50 iniziative, con donazioni complessive pari a 5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie e anziani”.