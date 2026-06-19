Battesimo a Roma degli "Amici della coesione"

A margine del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Romania, Nicușor Dan, hanno promosso una riunione informale dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del gruppo “Amici della Coesione” composta da Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Ungheria.

L'obiettivo della coalizione é rafforzare il coordinamento politico sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE, in una fase cruciale della trattativa che definirà le priorità strategiche e l’architettura del futuro bilancio europeo.

Nel corso dell’incontro, i leader hanno riaffermato la forte convergenza che ha caratterizzato il lavoro comune avviato nel dicembre 2025 e culminato nella dichiarazione presentata al Consiglio “Affari Generali” del 26 maggio. È stata ribadita la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell’Unione europea debba consentire di affrontare le nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche previste dai Trattati, a partire dalla politica di coesione, dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca.

I partecipanti hanno sottolineato come tali politiche rappresentino investimenti essenziali per il futuro dell’Europa, in grado di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, la sicurezza alimentare, la competitività e la resilienza delle comunità europee.

I leader hanno infine confermato la comune determinazione a mantenere una posizione unitaria nel negoziato e a proseguire un’azione coordinata anche a livello politico, assicurando continuità, visibilità ed efficacia all’azione del gruppo in tutte le fasi della trattativa sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale.

Al termine della riunione informale degli Stati "Amici della Coesione", il presidente del Consiglio Meloni ha avuto nella sede della Delegazione italiana all'Europa Building un incontro con il presidente del Governo di Spagna, Pedro Sánchez.

I due Leader hanno concordato sulla opportunità di una linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio dell’Unione Europea, con l'obiettivo di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche - competitività, innovazione, sicurezza, autonomia strategica ed energia, senza ridurre la politica di coesione, considerata essenziale per il Mercato unico, gli investimenti e la riduzione dei divari territoriali