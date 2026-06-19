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Exor, cambio della guardia
Nuovo vice ceo Benoît Ribadeau-Dumas. E John Elkann diventa presidente di Lingotto (supermercati Ocado)
Exor N.V., la cassaforte della famiglia Agnelli Elkann ha annunciato che Benoît Ribadeau-Dumas è stato nominato deputy chief executive officer (vice amministratore delegato), con decorrenza dal 1° luglio 2026.Ribadeau-Dumas continuerà a riferire al chief executive officer (amministratore delegato) di Exor, John Elkann, il quale, a partire dalla stessa data, assumerà il nuovo ruolo come presidente di L...
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EFA News - European Food Agency
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