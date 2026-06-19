Realco: asta deserta, situazione drammatica

“La conclusione dell’asta del 10 giugno per gli asset del Gruppo Realco non ha purtroppo raggiunto l’esito che tutti auspicavamo, ovvero l’individuazione di un soggetto della grande distribuzione disponibile a farsi carico dell’acquisizione e rilancio dell’intero perimetro di attività. Per questo abbiamo voluto convocare un tavolo in Regione alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nella procedura, finalizzato a condividere informazioni, prospettive immediate e possibili soluzioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nella crisi, considerando che il lotto acquisito da Conad e altri riguarda soltanto nove punti vendita”.

Lo ha detto l’assessore al Lavoro di Regione Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, dopo l’incontro nella sede della Regione con rappresentanti dell’azienda, le organizzazioni sindacali, Rsu e Agenzia regionale per il lavoro. La vertenza interessa 140 punti vendita e circa 1.500 lavoratori, diretti e indiretti. Realco [ un marchio attivo nella grande distribuzione con marchi come Sigma, Ecu, Economy, Cash&Carry Rivalta.

“Siamo stati rassicurati - aggiunge Paglia - sul fatto che nessuna evoluzione futura pregiudicherebbe la continuità operativa dei punti vendita della rete gestiti dai soci di Realco. È un fatto importante anche per le nostre comunità, che talvolta hanno in questi punti vendita l’unico presidio commerciale di territorio. Abbiamo condiviso la necessità di attivare rapidamente un tavolo finalizzato a individuare possibili soluzioni di reimpiego per chi dovesse averne la necessità, a cui invitare tutti gli operatori della grande distribuzione che operino nei territori coinvolti, oltre alle associazioni di categoria e ad operatori della logistica”.

Decisamente più dura la reazione dei sindacati. In un comunicato ufficiale emesso ieri CGIL, Filcams e Filt sottolineano che " il tavolo di salvaguardia promosso dalla Regione Emilia Romagna e riunitosi il 17 giugno ha confermato tutta la profondità della crisi che investe Realco, con ricadute particolarmente pesanti sul territorio reggiano, dove hanno sede gli uffici storici del gruppo e il polo logistico".

"Una nuova asta al ribasso sarà bandita dal Tribunale e si concluderà entro un mese - spiega la nota sindacale - La speranza è che la procedura consenta la cessione del maggior numero possibile di punti vendita, garantendo così una prospettiva ai lavoratori e alle lavoratrici della rete commerciale".

"A rischiare maggiormente - fanno sapere Cgil, Filcams e Filt in una nota congiunta - sono gli impiegati e i magazzinieri di Realco e Flexilog. Per loro sarà necessario costruire da subito percorsi concreti di ricollocazione. Sul nostro territorio l’impatto della crisi potrebbe essere molto pesante perché è ormai definitivamente tramontata l’ipotesi di un acquirente in grado di rilevare in un’unica soluzione quanto rimasto dalla prima asta. I lavoratori della sede e della distribuzione logistica rischiano oggi di rimanere senza prospettive".