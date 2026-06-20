La Settimana di EFA News

Estathé debutta nelle bevande sportive. Estathé, leader di mercato nel segmento bevande non gassate con 400 milioni di confezioni prodotte in un anno, ha presentato le novità per l'estate 2026. La principale è Estathé Sport, con cui il marchio entra per la prima volta nel comparto delle bevande dedicate all’attività fisica.

Salumi: export italiano vale 2,5 mld euro. Oltre 231mila tonnellate in volume per un valore superiore a 2,5 miliardi di euro di carni suine e salumi. Sono questi i dati principali dall'assemblea di Assica a Roma, dove l'associazione ha celebrato l'ottantesimo anniversario di fondazione. L'anno scorso il settore ha un valore complessivo di 9,643 miliardi di euro nonostante le crisi internazionali.

Heineken: birra analcolica trend dell'estate. Da alternativa di nicchia a protagonista dei momenti di socialità: la birra analcolica si afferma come uno dei fenomeni emergenti più interessanti dell’estate. A guidare questa trasformazione è la Gen Z: 7 giovani su 10 l’hanno assaggiata almeno una volta e il 37% ha dichiarato di consumarla ogni mese. È quanto è emerso dalla ricerca condotta da AstraRicerche per Heineken Italia.

ColtivaItalia, approvato il ddl. La commissione Agricoltura della Camera ha approvato il ddl "Coltivaitalia", che garantisce oltre un miliardo di euro di investimenti in Agricoltura. I principali contenuti del provvedimento riguardano la strategia per la Sovranità alimentare in cui sono investiti 900 milioni di euro e la nascita della struttura commissariale per il contrasto alla Xylella.

Il vino italiano nella tempesta perfetta. Crescono le vendite di spiriti e aceti, in flessione le vendite di vini e balzano in alto dell'8,7% gli spumanti. Sono i dati del primo trimestre 2026 resi noti dall'assemblea di Federvini che ha messo in evidenza le sfide del settore nel contesto del disordine mondiale.

Pubblici esercizi, criticità e sfide. Il settore dei pubblici esercizi, tra bar e ristoranti ha smesso di espandersi registrando una flessione del 3,7% rispetto al 2015, con una perdita netta che sfiora le 10.000 imprese a livello nazionale. E' quanto emerso da un'indagine , presentata a Roma da Fipe. "Notiamo fenomeni negativi come l'iperconcentrazione delle attività in alcune aree critiche delle città che danno origine al fenomeno della malamovida", ha spiegato Luciano Sbraga Vicedirettore centro studi Fipe Confcommercio.

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