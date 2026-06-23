80 anni di Assica: i salumi parte identitaria italiana
Il presidente Beretta e il direttore Calderone commentano le sfide del momento con EFA News
Assica ha appena tenuto la sua ultima assemblea generale, che coincide con il suo 80° anniversario. Una lunga tradizione, quella dei salumi italiani, il cui export si conferma in crescita (leggi notizia EFA News). Le sfide all'orizzonte, però, sono numerose, e implicano aspetti economici, scientifici e politici (leggi notizia EFA News).
A margine dell'assemblea, EFA News ha raccolto i commenti di Lorenzo Beretta, presidente di Assica, Davide Calderone, direttore di Assica, e Pietro Paganini, docente alla John Cabot University di Roma e alla Temple University di Philadlphia, nonché presidente dell'associazione Competere.eu.
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EFA News - European Food Agency
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