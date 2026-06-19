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World Pasta Night: si celebra il 21 giugno
Mobilitazione globale delle principali associazioni
Celebrare la pasta, nella stessa notte, in tutto il mondo. La World Pasta Night nasce come iniziativa aperta, diffusa e partecipativa, che chiama a raccolta sui social, e non solo, pastai, produttori, aziende, ristoratori, appassionati, pasta lovers e consumatori. Case, ristoranti, piazze, eventi pubblici, luoghi fisici o digitali, come i social, ogni contesto può diventare parte della celebrazione...
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EFA News - European Food Agency
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