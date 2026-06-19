Nova Coop: utile netto più che raddoppiato

Sono stati 43.900 i soci Coop che hanno preso parte quest’anno al percorso assembleare di Nova Coop per l’approvazione del bilancio consuntivo e consolidato 2025. Un dato in crescita del 10,43% rispetto allo scorso anno, che comprende anche 1025 soci al loro primo voto e conferma il forte radicamento della Cooperativa nei territori in cui opera. Con il 97,82% di voti favorevoli espressi nelle 21 assemblee separate svoltesi tra maggio e giugno, il bilancio 2025 è stato definitivamente approvato oggi dalla 37ª assemblea generale di Nova Coop, riunita all’Hotel Regina Palace di Stresa (Vb). All’assemblea generale hanno partecipato 250 soci delegati, eletti nel corso delle assise locali nei territori del Piemonte e dell’alta Lombardia in cui la Cooperativa è presente.

"Il livello di partecipazione registrato nelle assemblee separate rappresenta un segnale importante di vitalità democratica e di forte coinvolgimento della nostra base sociale", ha dichiarato il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive. "In una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche, la partecipazione dei soci continua a essere la nostra principale forza distintiva e la garanzia della capacità della Cooperativa di interpretare i bisogni delle comunità in cui opera, offrendo un’interpretazione moderna dello scambio mutualistico e dei valori della cooperazione".

Nel 2025 Nova Coop ha consuntivato vendite lorde della rete commerciale pari a oltre 1 miliardo e 230 milioni di euro, in crescita rispetto all’esercizio precedente, e un utile netto di 25,3 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2024. Il patrimonio netto ha raggiunto 895,7 milioni di euro, mentre a livello di perimetro di Gruppo è stato registrato un valore della produzione consolidata di 2 miliardi e 379 milioni di euro. La cooperativa associava a fine 2025 593.699 soci aventi diritto di voto, un dato in aumento per il secondo anno consecutivo.

Nel corso del suo intervento, il presidente Ernesto Dalle Rive ha ribadito come i risultati conseguiti rappresentino uno strumento per rafforzare ulteriormente l’impegno della Cooperativa verso i territori, i consumatori e le comunità locali. In un contesto economico e sociale sempre più segnato da incertezze e fragilità diffuse, Nova Coop conferma il suo impegno nel sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, promuovere la partecipazione dei soci e generare valore condiviso attraverso iniziative di inclusione sociale, educazione al consumo consapevole, sostegno alle realtà che intervengono nelle situazioni di povertà alimentare e sviluppo delle comunità in cui opera.

Guardando alle sfide future che attendono il sistema Coop, Dalle Rive ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la sua capacità di affrontarle attraverso una maggiore integrazione e una visione condivisa: "Il contesto competitivo richiede rapidità decisionale, capacità di innovazione e una crescente attenzione alle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale e dall’intelligenza artificiale. Per affrontare efficacemente queste sfide è necessario fare di più e meglio insieme, valorizzando la forza del marchio Coop e la capacità del sistema di agire in modo unitario, trasformando il pluralismo territoriale in una leva di sviluppo e competitività".