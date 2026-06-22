In Ucraina il made in Italy fa faville

L'Ucraina continua l'espansione delle importazioni di pasta dall'Italia che rimane il fornitore dominante anche in questo 2026. Nel periodo gennaio-maggio 2026, l'Ucraina ha importato prodotti a base di pasta per un valore di 23,11 milioni di euro, con un incremento del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'Italia si è confermata il principale fornitore, con esportazioni pari a 12,07 milioni di euro, che rappresentano il 52,2% delle importazioni di pasta in Ucraina.

Nonostante un lieve calo dello 0,26%, la posizione dominante dell'Italia sul mercato rimane inalterata. La Polonia ha continuato a mostrare una forte crescita, con esportazioni in aumento del 54,85% a 3,15 milioni di euro, incrementando la propria quota di mercato al 13,61%.

La Turchia si è classificata al terzo posto, con un fatturato di 2,37 milioni di euro, che riflette un aumento del 22,35% e una quota di mercato del 10,24%.

Nel complesso, il mercato ucraino delle importazioni di pasta all'inizio del 2026 mostra una crescita robusta e una continua diversificazione: come detto l'Italia continua a dominare, mentre Polonia, Turchia e i fornitori asiatici in rapida espansione stanno consolidando le proprie posizioni.

Non è tutto perché l'Italia ha rafforzato anche la sua posizione dominante nel mercato vinicolo ucraino. Nei primi 5 mesi del 2026, le esportazioni dal nostro Paese verso l'Ucraina sono aumentate del 7,18% su base annua, raggiungendo 29,16 milioni di euro. L'Italia ha rappresentato il 44,4% delle importazioni totali di vino in Ucraina, di gran lunga la quota più elevata tra tutti i Paesi fornitori.

La forte performance del vino italiano arriva nonostante una contrazione delle importazioni complessive di vino da parte dell'Ucraina. Tra gennaio e maggio 2026, l'Ucraina ha importato vino per un valore di 65,68 milioni di euro, registrando un calo del 2,18% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La Francia è rimasta il secondo fornitore principale, con esportazioni in lieve calo dell'1,02% a 10,96 milioni di euro, pur mantenendo una quota di mercato del 16,68%. È seguita dalla Spagna con 8,25 milioni di euro di esportazioni (+4,07% con una quota di mercato del 12,57%), che mantiene la sua terza posizione.

La Georgia ha registrato una solida presenza sul mercato, fornendo vino per un valore di 4,57 milioni di euro (-2,22% con una quota del 6,96%). Tra i fornitori in più rapida crescita, la Nuova Zelanda ha aumentato le spedizioni del 13,7% a 2,70 milioni di euro (quota di mercato del 4,11%).

Al contrario, diversi fornitori tradizionali hanno subito flessioni: le importazioni dalla Germania sono scese del 13,62% a 2,61 milioni di euro (quota di mercato del 3,98%), mentre il Portogallo è calato del 16,45% a 2,45 milioni di euro (3,73%). Anche altri esportatori, tra cui Stati Uniti, Sudafrica, Argentina e Moldavia, hanno registrato riduzioni significative nei volumi di esportazione.

Nel complesso, all'inizio del 2026 il mercato vinicolo ucraino continua a mostrare una domanda resiliente per i vini d'importazione, in particolare per i prodotti europei premium. L'Italia sta consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership e rafforzando la sua presenza tra i consumatori ucraini.



