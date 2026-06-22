In Ucraina il made in Italy fa faville
Tra gennaio e maggio 2026 l'import di pasta ha superato 12 mln. Bene anche il vino
L'Ucraina continua l'espansione delle importazioni di pasta dall'Italia che rimane il fornitore dominante anche in questo 2026. Nel periodo gennaio-maggio 2026, l'Ucraina ha importato prodotti a base di pasta per un valore di 23,11 milioni di euro, con un incremento del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'Italia si è confermata il principale fornitore, con esportazioni pari a 12,07 milioni di euro, che rappresentano il 52,2% delle importazioni di pasta in Ucraina.
Nonostante un lieve calo dello 0,26%, la posizione dominante dell'Italia sul mercato rimane inalterata. La Polonia ha continuato a mostrare una forte crescita, con esportazioni in aumento del 54,85% a 3,15 milioni di euro, incrementando la propria quota di mercato al 13,61%.
La Turchia si è classificata al terzo posto, con un fatturato di 2,37 milioni di euro, che riflette un aumento del 22,35% e una quota di mercato del 10,24%.
Nel complesso, il mercato ucraino delle importazioni di pasta all'inizio del 2026 mostra una crescita robusta e una continua diversificazione: come detto l'Italia continua a dominare, mentre Polonia, Turchia e i fornitori asiatici in rapida espansione stanno consolidando le proprie posizioni.
Non è tutto perché l'Italia ha rafforzato anche la sua posizione dominante nel mercato vinicolo ucraino. Nei primi 5 mesi del 2026, le esportazioni dal nostro Paese verso l'Ucraina sono aumentate del 7,18% su base annua, raggiungendo 29,16 milioni di euro. L'Italia ha rappresentato il 44,4% delle importazioni totali di vino in Ucraina, di gran lunga la quota più elevata tra tutti i Paesi fornitori.
La forte performance del vino italiano arriva nonostante una contrazione delle importazioni complessive di vino da parte dell'Ucraina. Tra gennaio e maggio 2026, l'Ucraina ha importato vino per un valore di 65,68 milioni di euro, registrando un calo del 2,18% rispetto allo stesso periodo del 2025.
La Francia è rimasta il secondo fornitore principale, con esportazioni in lieve calo dell'1,02% a 10,96 milioni di euro, pur mantenendo una quota di mercato del 16,68%. È seguita dalla Spagna con 8,25 milioni di euro di esportazioni (+4,07% con una quota di mercato del 12,57%), che mantiene la sua terza posizione.
La Georgia ha registrato una solida presenza sul mercato, fornendo vino per un valore di 4,57 milioni di euro (-2,22% con una quota del 6,96%). Tra i fornitori in più rapida crescita, la Nuova Zelanda ha aumentato le spedizioni del 13,7% a 2,70 milioni di euro (quota di mercato del 4,11%).
Al contrario, diversi fornitori tradizionali hanno subito flessioni: le importazioni dalla Germania sono scese del 13,62% a 2,61 milioni di euro (quota di mercato del 3,98%), mentre il Portogallo è calato del 16,45% a 2,45 milioni di euro (3,73%). Anche altri esportatori, tra cui Stati Uniti, Sudafrica, Argentina e Moldavia, hanno registrato riduzioni significative nei volumi di esportazione.
Nel complesso, all'inizio del 2026 il mercato vinicolo ucraino continua a mostrare una domanda resiliente per i vini d'importazione, in particolare per i prodotti europei premium. L'Italia sta consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership e rafforzando la sua presenza tra i consumatori ucraini.
EFA News - European Food Agency