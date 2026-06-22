spiritsEUROPE: Patrick Piana nuovo presidente

spiritsEUROPE ha eletto Patrick Piana, amministratore delegato Europa del Gruppo Campari, come nuovo presidente. Piana succede a Ian McLernon, amministratore delegato di Emea, Asia Pacific e Global Travel Retail di Rémy Cointreau, che ha guidato l'organizzazione negli ultimi due anni.A seguito della sua elezione da parte dell'assemblea generale, Patrick Piana ricoprirà la carica per un mandato di d...