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spiritsEUROPE: Patrick Piana nuovo presidente
Punterà allo sviluppo del settore in un quadro di responsabilità e moderazione
spiritsEUROPE ha eletto Patrick Piana, amministratore delegato Europa del Gruppo Campari, come nuovo presidente. Piana succede a Ian McLernon, amministratore delegato di Emea, Asia Pacific e Global Travel Retail di Rémy Cointreau, che ha guidato l'organizzazione negli ultimi due anni.A seguito della sua elezione da parte dell'assemblea generale, Patrick Piana ricoprirà la carica per un mandato di d...
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EFA News - European Food Agency
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