Connact: confronto a Bruxelles tra rappresentanti UE e stakeholder italiani

Risorse e strumenti per le politiche agricole, il ruolo dell’industria alimentare, il rilancio dell’autonomia nel settore farmaceutico e la sovranità digitale: tutti temi d’attualità su cui l’Unione Europea sta lavorando in questi mesi e che saranno anche al centro del prossimo Connact - summer workshop (progetto della Fondazione Art. 49), sul tema “Autonomia e competitività dell’UE: l’agroalimentare, la salute e il digitale” che si terrà il prossimo 24 giugno al Parlamento europeo e che vedrà discutere insieme rappresentanti delle istituzioni europee che si confronteranno con associazioni, stakeholder e aziende italiane.

Un tavolo sarà dedicato alla “Sicurezza alimentare: dall’agricoltura all’industria del cibo”. La Commissione europea ha presentato a dicembre 2025 la proposta Omnibus che mira a semplificare le norme UE su sicurezza alimentare, fitosanitari e controlli, riducendo gli oneri burocratici del 25-35%. Allo stesso tempo in Europa si lavora all'elaborazione di un nuovo sistema per garantire ai consumatori un’adeguata informazione nutrizionale sui prodotti.

Su questi argomenti si concentrerà il tavolo di lavoro Agri-Food con la presenza di: Elisabeth Werner, direttrice generale DG Agri della Commissione UE; gli eurodeputati Stefano Bonaccini, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza e Cristina Guarda; Flavio Facioni, membro del gabinetto del commissario Olivér Várhelyi della Commissione UE; Antonios Nestroras, founder and director di Epic; Eugenia Palagi, vicaria Antici e coordinatrice Antici Semplificazione di Rpue; Simona Caselli, head of EU Affairs di Legacoop Agroalimentare; Leonardo Pofferi, direttore Affari europei e Relazioni internazionali di Confcooperative; Romina Raucci, responsabile Affari europei di Federalimentare; Graziano Scardino, membro del comitato esecutivo di Cia Agricoltori italiani e presidente del Centro di assistenza agricola e di Cia Sicilia; Andrea Sorbello, public affairs director di Barilla e Francesco Tramontin, vice president global public affairs del Gruppo Ferrero.

II tema delle politiche per la salute sarà al centro di un altro tavolo di lavoro. Un terzo tavolo sarà dedicato alle politiche per il settore digitale, che si focalizzerà tanto sugli interventi infrastrutturali quanto sul quadro regolatorio necessari a garantire autonomia e sicurezza all’Ue anche in questo campo.

Programma completo e modalità di iscrizione:

https://www.connact.it/it/eventi/connact/2026/autonomia-e-competitivita-ue-agroalimentare-salute-digitale/