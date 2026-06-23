Despar: taglio del nastro a Rimini

Palloncini colorati, musica e una piccola festa partecipata dalla cittadinanza questa mattina al civico 35 in viale Siracusa a Rimini, dove è stato inaugurato il nuovo supermercato Despar. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza dell’assessore alle Attività Economiche Juri Magrini e dell’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Mattia Mario Morolli. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il direttore regionale per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban e il Capo Area Emilia-Romagna Despar Nord Alessandro Arduini. Il nuovo punto di vendita ha ricevuto la benedizione di don Mathieu Malick Faye della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Santissima di Bellariva.

Il nuovo supermercato Despar dà occupazione a 28 persone (14 donne e 14 uomini) di cui 26 neoassunti, provenienti da Rimini, Riccione, Santarcangelo, Viserbella e Montescudo. Lo store manager che guiderà la squadra è Emanuele Chiappetta.

“Siamo molto orgogliosi di arrivare nel capoluogo romagnolo. La Romagna ci vede presenti da tempo con tanti negozi gestiti da imprenditori affiliati ed è giunto il momento di affiancare a questa importante rete un punto vendita a gestione diretta con la nostra insegna Despar", ha detto Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna. "Un progetto che viene da lontano e che ci ha visti impegnati in un'attenta operazione urbanistica condivisa con il Comune che ci ha dato la possibilità di insediarci in una zona dove i nostri servizi erano richiesti dai residenti e dove potremo portare la nostra qualità e freschezza anche ai tanti turisti che popolano Rimini. Un negozio moderno e dal design accattivante con contenuti tutti da scoprire, dotato peraltro di ampio e comodo parcheggio interrato. E non ci fermiamo qui perché sempre in provincia arriveremo con la nostra insegna Eurospar a San Giovanni in Marignano: giusto il tempo di preparare anche questa inaugurazione e per noi sarà una doppia gratificazione che corona l'impegno di tanti colleghi e colleghe”.

"I nostri clienti possono contare su una squadra preparata ed appassionata, composta da 28 colleghi e colleghe affiancati da direttore e capi reparto di lunga esperienza nel territorio Romagnolo e che sapranno consigliare i migliori abbinamenti per una ricca colazione, un pranzo veloce, uno snack in spiaggia, un fresco aperitivo, una cena tipica", ha spiegato Alessandro Arduini, capo area Emilia-Romagna. "Lo spazio è stato pianificato per far trovare tutto a portata di mano, garantendo tanta convenienza, un assortimento completo, i prodotti locali ‘Sapori del Territorio Romagnolo’, tra cui alcuni vini molto ricercati, i banchi serviti e l’accoglienza dei nostri esperti addetti alla frutta e verdura, al pane fresco, alla pizzeria calda appena sfornata, alla gastronomia, alla macelleria”.



Il format del nuovo Despar di Rimini prevede un’esperienza di spesa completa e innovativa, impreziosita dai banchi serviti per il pane fresco e i prodotti da forno, per la macelleria e per la gastronomia. Si comincia con il fresco, con la verdura e con la frutta anche in porzioni take-away già pronte al consumo, poi c’è il corner pizzeria e panetteria, il banco gastronomico e l’area pescheria: i formati a disposizione sono sia per la spesa quotidiana che per uno spuntino da portare via, sushi compreso. Verso le casse si apre, oltre ai prodotti extra food, l’area libri.

Ogni reparto è personalizzato con una grafica ad hoc e insegne chiare e visibili per orientare i percorsi di spesa e far trovare facilmente quello che il cliente cerca. Valorizzato anche l’aspetto legato alla convenienza con monitor per le offerte commerciali e una comunicazione interattiva. Le referenze totali food sono 11mila, quelle degli articoli no food 3500. Il supermercato di via Siracusa ha una superficie di vendita di oltre 700 metri quadrati, è dotato di 7 casse di cui 4 self. Il parcheggio privato conta 43 posti auto ed è in gestione al sistema Apcoa, che consentirà una sosta comoda e sicura ai clienti.