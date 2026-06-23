I protagonisti al BoviDay 2026
Interviste con Giovanni Sorlini (Inalca) e Andrea Quaglia (Anabic)
Bilancio decisamente positivo la prima edizione del BoviDay – Giornata della carne bovina, organizzata da Expo Consulting, lo scorso 10 giugno scorso a Villafranca di Verona. Di fronte a una platea particolarmente qualificata diversi relatori hanno affrontato i temi più attuali della filiera.
Tra questi, Giovanni Sorlini, Responsabile Qualità, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile di Inalca - Gruppo Cremonini, e Andrea Quaglia,Direttore di Anabic - Associazione Nazionale Bovini Italiani da Carne.
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EFA News - European Food Agency
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