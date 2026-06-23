Casa Ronald McDonald: Nicola Antonacci è il nuovo presidente

Licenziatario di McDonald's dal 1997, l'imprenditore gestisce oggi 11 ristoranti a Milano.

Nicola Antonacci è il nuovo presidente di Casa Ronald McDonald Italia Ets, l'organizzazione non profit internazionale - nata negli Usa nel 1974 e in Italia da oltre 25 anni - con l'obiettivo di offrire programmi e servizi che rafforzano la famiglia, rimuovono gli ostacoli e sostengono il percorso di cura del bambino malato lontano dalla sua città. La sua esperienza in Casa Ronald McDonald ha inizio nel 2005, quando è diventato membro del Consiglio d'Amministrazione, ruolo che ha ricoperto fino al 2008.

Nel 2020 è stato nominato per la prima volta presidente di Casa Ronald McDonald Italia Ets, contribuendo in modo determinante alla crescita dell'organizzazione. Oggi, con questa nuova nomina, Nicola Antonacci raccoglie nuovamente il testimone dopo la presidenza di Giuseppe Pisani, portando con sé una profonda conoscenza dell'organizzazione e una visione chiara per il futuro. Ad oggi Casa Ronald McDonald conta quattro Case Ronald: una a Roma, una a Bologna, all'interno dell'Ospedale S. Orsola, una a Brescia e una a Firenze. A queste si aggiungono quattro Family Room, rispettivamente all'interno del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dell'Ospedale S. Orsola di Bologna, dell'Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.

Queste realtà sono nate per supportare le famiglie e permettere loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e di sviluppare nuovi progetti seguendo il modello di cura "Family Centered Care". Tra i principali obiettivi del suo mandato figurano il consolidamento e il rafforzamento della crescita già avviata, l'incremento dell'impatto sulle comunità e il sostegno alle famiglie che attraversano uno dei momenti più difficili della loro vita, come quello della malattia di un figlio. L'impegno del neopresidente sarà quindi volto a favorire una progressiva espansione dell’accoglienza, per rispondere con un impatto sempre maggiore al bisogno della mobilità sanitaria pediatrica nel nostro Paese.

Licenziatario McDonald's dal 1997, Nicola Antonacci gestisce oggi 11 ristoranti nella città di Milano. Sposato con tre figli, da sempre ha tra i suoi valori di riferimento la responsabilità sociale verso la comunità e, in particolare, verso i giovani. Per diversi anni ha collaborato con alcune associazioni dilettantistiche sportive del suo territorio, in veste di allenatore ed educatore nell'ambito giovanile, seguendo i ragazzi non solo dal punto di vista tecnico-sportivo, ma anche educativo. "Guidare Casa Ronald McDonald Italia è per me un onore e una grande responsabilità. Conosco da vicino il valore del lavoro svolto ogni giorno per le famiglie che vivono momenti di grande difficoltà. Ora l’obiettivo è proseguire con determinazione lungo il percorso tracciato: consolidare quanto costruito e continuare a mettere la famiglia al centro di ogni progetto di cura, ampliando la capacità di accoglienza delle strutture”, ha dichiarato Antonacci.