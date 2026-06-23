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Esselunga, piano di sostenibilità lungo come la sua "S"
Il nuovo piano 2026-2030 fa perno su comunità e ambiente
Esselunga rendiconta il proprio percorso di sostenibilità, tracciando una linea di continuità tra i risultati al 2025 e il Piano di Sostenibilità 2026–2030, che guiderà la strategia aziendale nei prossimi anni. Da un’analisi condotta relativa agli impatti generati dalle attività lungo l’intera catena del valore, nel 2025 Esselunga ha contribuito alla generazione di 7,6 miliardi di euro di PIL, con...
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EFA News - European Food Agency
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