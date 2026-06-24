Xenia hotel fa il bis come B corporation

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, hospitality company con servizi di accommodation, tour operator incoming e catena alberghiera Phi Hotels con azioni negoziate su Euronext Growth Milan comunica di aver ottenuto per la seconda volta la certificazione B Corp, confermando il proprio impegno verso i più elevati standard di sostenibilità e responsabilità d'impresa. La nuova certificazione è sta...