Despar: nuovo spot, la qualità al centro

Despar torna in comunicazione con un nuovo flight, interamente pianificato in radio e dedicato a Despar Premium, la linea che comprende oltre 500 referenze selezionate tra eccellenze gastronomiche italiane, prodotti DOP e IGP e specialità dal mondo, pensate per offrire un'esperienza di gusto autentica e di alta qualità.

La pianificazione, in programma da domenica 21 giugno a sabato 4 luglio, rappresenta il terzo flight del piano di comunicazione Despar per il 2026 e punta a rafforzare la notorietà di una delle linee più distintive dell’offerta a marchio dell’insegna. Il piano media prevede la messa in onda di due spot da 30 secondi sulle principali emittenti radiofoniche nazionali, per un totale di oltre 1.500 passaggi. I soggetti creativi valorizzano alcuni prodotti rappresentativi della gamma e le promozioni attive nel periodo, con l’obiettivo di celebrare quel momento unico in cui il gusto parla da sé: l'attimo dopo il primo assaggio, quando qualità, passione e tradizione si incontrano e trasformano un prodotto in un'esperienza speciale.

Il flight radiofonico è affiancato da un’attività di comunicazione integrata nei punti vendita e sul territorio che comprende radio in store, locandine promozionali, volantino e affissioni locali. Un sistema coordinato di strumenti pensato per accompagnare il percorso d’acquisto e amplificare la presenza della linea nei diversi punti di contatto con il consumatore.

Con questa iniziativa Despar prosegue il percorso di valorizzazione della propria offerta a marchio attraverso una comunicazione multicanale capace di raccontarne qualità, distintività e assortimento. Despar Premium rappresenta la proposta dedicata a chi ricerca prodotti caratterizzati da ingredienti selezionati, forte identità territoriale e un’esperienza di consumo che coniuga eccellenza e accessibilità, contribuendo a promuovere il patrimonio gastronomico italiano.