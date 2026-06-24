Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
La pasta Maffei sale sull'Arca
Fondi entrano nel capitale del gruppo leader nella pasta fresca di semola
Space Capital Advisors e Arca Fondi SGR, in nome e per conto del fondo Arca Space Capital, annunciano l’ingresso nel capitale del Gruppo Maffei, primario operatore italiano nella produzione di pasta fresca e leader nella pasta fresca di semola, attraverso un’operazione di acquisizione di maggioranza finalizzata a sostenere un ambizioso percorso di crescita industriale e di espansione internazionale. L’operazione, come s...
Fc - 61220
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency