Sinu, nuovo presidente

Il prof. Francesco Sofi è il nuovo presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) per il biennio 2026-2028. Professore Ordinario di Scienze dell’Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate all’Università degli Studi di Firenze, è presidente anche del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e responsabile della SOD Nutrizione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Insieme al nuovo Consiglio Direttivo, il presidente si occuperà dei progetti e delle attività della Società scientifica.

Dalla sua fondazione, la SINU promuove un approccio multidisciplinare alla nutrizione, valorizzando modelli alimentari sani e sostenibili. L’obiettivo principale della società resta la prevenzione delle patologie, soprattutto delle malattie cronico-degenerative, fatta attraverso la ricerca scientifica avanzata e la formazione continua dei soci, sia a livello nazionale, che locale.

Il prof. Sofi afferma: “Oggi la nutrizione non è più solo una scelta quotidiana, ma un pilastro fondamentale per la salute pubblica e il benessere collettivo. In questo scenario, la Società Italiana di Nutrizione Umana si conferma un punto di riferimento imprescindibile: attraverso la ricerca rigorosa e la divulgazione scientifica, l’associazione combatte la disinformazione per promuovere uno stile di vita consapevole, trasformando la corretta alimentazione in una vera e propria forma di prevenzione accessibile a tutti.”

Nel biennio appena trascorso, l’attività della Società è stata particolarmente intensa e ha visto la fine di uno dei lavori più importanti, durato quattro anni, la pubblicazione della V Revisione dei LARN - Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana, grazie al contributo di 150 esperti (tra cui lo stesso Sofi), suddivisi in diversi gruppi tematici dedicati alla revisione della enorme massa di dati emersi dopo la pubblicazione della IV edizione del volume.

Il nuovo mandato biennale del Consiglio Direttivo della SINU si concentra su tre pilastri: il consolidamento delle reti interne per promuovere una collaborazione multidisciplinare che affronti emergenze come obesità e disturbi alimentari e che si occupi della transizione verso sistemi alimentari sostenibili; la lotta alle fake news attraverso un contrasto alla disinformazione alimentare, migliorando la comunicazione social e dell’ufficio stampa con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento digitale per i giovani; infine, la promozione di eventi scientifici e di formazione, mantenendo al centro la Dieta Mediterranea come modello di salute, longevità e ridotto impatto ambientale.