Assobirra: un "ecosistema" sempre più integrato

Il comparto brassicolo è un vero proprio ecosistema che deve rafforzare le sue sinergie per diventare sempre più competitivo. I temi sono i più disparati, si va dalla distribuzione, alle problematiche dei costi, fino alle questioni fiscali, passando per il risvolto sociale del consumo moderato. Di questo e molto altro si è parlato all'evento "Birra, un ecosistema per la crescita” promosso da AssoBirra.

Ai microfoni di EFA News, hanno rilasciato le loro dichiarazioni di Federico Sannella e Paolo Merlin, rispettivamente presidente e vicepresidente di AssoBirra, e l'onorevole Marco Osnato presidente della Commissione Finanze alla Camera.

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