Barolo, restyling del Museo del Vino

Sedici anni dopo la sua apertura, il WiMu-Museo del Vino a Barolo, si prepara a una nuova fase della propria storia. Mercoledì 8 luglio alle ore 17, negli spazi del Tempio dell'Enoturista del Castello Comunale Falletti di Barolo, sarà presentato pubblicamente il progetto di restyling che accompagnerà il museo nei prossimi anni, nel segno dell'innovazione e della continuità con l'identità che ne ha d...