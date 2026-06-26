De Cecco: primo store ufficiale a Pescara

De Cecco ha inaugurato a Pescara il suo primo Store ufficiale, un progetto che interpreta l’identità aziendale e dei valori che, da quasi due secoli, guidano uno dei principali produttori di pasta al mondo.

Lo Store nasce per offrire un’esperienza immersiva che racconta la cultura dell’eccellenza, della qualità e della tradizione che definiscono il marchio (in un percorso che unisce storia industriale e identità territoriale). Progettata dall'architetto milanese Francesco Faccin, la galleria propone un percorso che integra materiali, luci e narrazione visiva in un racconto coerente del metodo produttivo De Cecco.

La selezione dei migliori grani, l’uso delle trafile in bronzo, la lenta essiccazione e l’attenzione costante alla qualità diventano elementi espositivi che permettono al visitatore di comprendere da vicino la filosofia che ha reso l’azienda un riferimento internazionale.

L’inaugurazione, svoltasi in Corso Umberto I, ha visto la partecipazione del presidente del Gruppo, il cavaliere Filippo Antonio De Cecco, del prefetto di Pescara Luigi Carnevale, del questore Francesco Rattà e delle massime istituzioni regionali. Un momento che ha segnato l’apertura di uno spazio pensato per rappresentare in modo rigoroso la storia e la visione dell’azienda.

Subito dopo il taglio del nastro, il presidente del Gruppo Filippo Antonio De Cecco ha dichiarato: "Questo store nasce proprio con l’obiettivo di avvicinare le persone al mondo De Cecco e di trasmettere quei valori che da quasi due secoli custodiamo e tramandiamo di generazione in generazione. Vogliamo raccontare più da vicino la nostra storia, la cultura della qualità, il rispetto della tradizione e l’impegno quotidiano che ci hanno permesso di arrivare fin qui senza mai smettere di innovare e migliorare i nostri prodotti”.

All’interno della Galleria la progettazione architettonica dialoga con la storia industriale dell’azienda: la pietra, l’acciaio, il bronzo, l'acqua e i richiami al processo produttivo diventano parte di un ambiente che unisce rigore e capacità narrativa. Ogni scelta è orientata a valorizzare il patrimonio culturale e produttivo di De Cecco, trasformando lo Store in un luogo di rappresentanza del brand e della sua visione.

Lo Store ospita l’intera gamma dei prodotti De Cecco, comprese edizioni speciali e referenze dedicate. Nei prossimi mesi diventerà, anche sede di iniziative culturali, incontri e attività di divulgazione legate alla cultura alimentare, alla storia del marchio e ai valori che ne definiscono l’identità. Un luogo pensato per rappresentare l’identità di un’azienda che continua a distinguersi per qualità, metodo e visione.