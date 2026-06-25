Tuttocapsule sostiene l'università di Pollenzo

Tuttocapsule ha partecipato per il terzo anno consecutivo alla cerimonia annuale dedicata ai Sostenitori delle Borse di Studio dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN) che si è tenuta lo scorso 17 Giugno nella sede dell’Università. Anche quest’anno Tuttocapsule coprirà i costi del Corso di Laurea Triennale di uno studente della prestigiosa Università. È la riconferma di una scelta volta a garantire il diritto allo studio per chi, pur meritevole, non dispone delle risorse per affrontare un percorso di studi complesso e altamente professionalizzante.

Quest’anno la cerimonia dedicata ai sostenitori, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche del Magnifico Rettore e vice presidente UNISG Nicola Perullo e di Oscar Farinetti, presidente dell’Associazione Amici dell’Università, si è tenuta per la prima volta senza la presenza autorevole di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche, scomparso lo scorso 21 maggio (leggi notizia EFA News).

Il lascito culturale e morale di Carlo Petrini è stato richiamato da Nicola Perullo, Rettore e vicepresidente UNISG. "Questa giornata - ha detto - è sempre stata uno dei momenti preferiti da Carlo Petrini. Per lui il diritto allo studio era uno dei pilastri di questo ateneo. Pertanto continuiamo a lavorare su questo fronte perché è fondamentale".

L’Università, secondo le parole del Rettore, vuole essere percepita come destinata a un’élite della meritocrazia, non in senso socio economico. Ecco, dunque, che le borse di studio, elargite grazie a diversi soggetti privati tra cui Tuttocapsule, giocano un ruolo fondamentale nel permettere a tanti studenti appassionati e capaci, di accedere al prestigioso percorso di studi di Pollenzo.

I numeri, presentati da Daniele Ceratto, Responsabile Relazioni Esterne dell’Università, fotografano questa realtà: “nei ventidue anni di storia, l'università ha distribuito borse di studio a 526 studenti, il 12% della popolazione studentesca complessiva, investendo oltre 14 milioni di euro. Nel solo anno accademico in corso, ha erogato 77 borse di studio, 29 a copertura totale della retta e 48 a copertura parziale. I beneficiari provengono da 22 paesi: Cile, Corea del Sud, Filippine, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Ghana, Guatemala, Kenya, Italia, India, Italia, Lesotho, Malaysia, Messico, Nigeria, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Uganda. Tutti insieme rappresentano una vera e propria comunità globale”. Nelle intenzioni del Rettore Perullo, la quota di borsisti dovrà arrivare nei prossimi anni a rappresentare il 20% degli studenti iscritti.

“Quelli dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - sottolinea il fondatore e amministratore delegato di Tuttocapsule, Vincenzo Pagliero - sono numeri importanti che riflettono l’interesse del mondo nei confronti del settore Food e di quanto sia importante la formazione dei futuri addetti ai lavori. Come azienda, siamo felici e onorati di essere anche quest’anno tra i sostenitori del programma di borse di studio. All’interno del nostro gruppo sentiamo fortemente la necessità di garantire a chi vuole operare nel settore, con passione e competenza, la possibilità di formarsi nel modo migliore possibile”.

L’azienda di Settimo Torinese, per incentivare il coinvolgimento, ha inoltre avviato nuovi percorsi che rappresentano un’occasione imperdibile per chi vuole immergersi nel mondo del caffè. Queste iniziative si concretizzano attraverso format innovativi ma già consolidati, come Accademia La Caffetteria, la prima caffetteria italiana dedicata esclusivamente ai migliori marchi di caffè, con un focus particolare sugli Specialty Coffee by Pagliero, tostati in Barolo: il massimo dell’eccellenza. Il format Accademia, introdotto nel 2025 e in continua evoluzione, punta a condividere con il maggior numero possibile di persone, la passione e l’esperienza maturata in questi anni, attraverso una formazione che si esprime attraverso il gusto.