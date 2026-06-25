Vetro: nuovo record riciclo in Italia

Cresce e si consolida il sistema del riciclo del vetro in Italia. Secondo i dati di CoReVe, Consorzio Recupero Vetro, nel 2025 il consumo di prodotti in vetro ha registrato un lieve aumento, pari allo 0,2% ma le quantità di rifiuti di imballaggio in vetro riciclate sono aumentate del 2,5%, passando dalle 2.102.979 tonnellate del 2024 alle 2.155.287 tonnellate del 2025. Il tasso di riciclo ha raggiunto...