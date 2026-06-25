Aceto Balsamico Modena Igp, ingrediente vincente nella mixology

L’Aceto Balsamico di Modena Igp è diventato uno degli ingredienti più innovativi della mixology d’autore. Non è più solo un condimento da tavola, ma uno strumento creativo capace di conferire acidità vibrante, agrodolce equilibrio e una complessità unica ai cocktail contemporanei.

La sua straordinaria capacità di combinarsi con sapori diversi si evidenzia nelle creazioni di Bruno Vanzan, bartender e imprenditore di fama internazionale, che nella serata svoltasi alla Triennale di Milano ha elaborato cocktail innovativi utilizzando il pregiato condimento e ingrediente. L’evento fa parte del ciclo di attività nell’ambito del progetto “Aceto Balsamico di Modena Igp: un prodotto unico, da una terra unica. Certificato dall’Unione Europea” cofinanziato dall’Unione Europea.

L’incontro completa il percorso di sensibilizzazione e di formazione di alto livello che il Consorzio ha proposto a interlocutori selezionati animati dall’interesse ad approfondire i segreti dell’Aceto Balsamico di Modena, le sue caratteristiche più evolute, i nuovi trend di utilizzo, gli abbinamenti innovativi e soprattutto quello che rende questo prodotto unico: il legame inscindibile con la cultura, la storia e la capacità produttiva di Modena e dei modenesi.

“L’Aceto Balsamico di Modena Igp è oggi uno degli ingredienti più sorprendenti nella mixology contemporanea", racconta Bruno Vanzan. "La sua complessità aromatica, il perfetto equilibrio tra acidità e dolcezza e la capacità di dialogare con ingredienti alcolici e analcolici lo rendono uno strumento creativo di grande valore. Non è solo un elemento gastronomico, ma un vero ingrediente da miscelazione che conferisce profondità, eleganza e identità territoriale ai cocktail. In un momento in cui i consumatori cercano autenticità e storytelling, l’Aceto Balsamico di Modena Igp unisce tradizione italiana e innovazione in modo naturale”.

“L’ingresso dell’Aceto Balsamico di Modena Igp nel mondo della mixology è un’evoluzione naturale per un prodotto che da sempre celebra la creatività", dichiara Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp. "Vedere bartender di fama internazionale utilizzarlo per creare nuovi cocktail dimostra come tradizione e innovazione possano fondersi con successo, aprendo nuovi orizzonti anche nel mondo del beverage gourmet”.

Alla base del successo ci sono ragioni chimiche e organolettiche: il perfetto equilibrio agrodolce, l’acidità ammorbidita dalla dolcezza del mosto d’uva cotto e concentrato e la capacità di conferire corpo ed eleganza al drink. Nei cocktail moderni, l’Aceto Balsamico di Modena Igp ne arricchisce il sapore, trasformando ogni sorso in un’esperienza gustativa e sensoriale completa.

I bartender integrano l’Aceto Balsamico di Modena Igp in modi creativi e raffinati: lo combinano con la frutta fresca per creare basi analcoliche agrodolci, lo spruzzano delicatamente sul ghiaccio o nel bicchiere con atomizzatore, oppure aggiungono alcune gocce finali sulla schiuma di un Sour, creando contrasti visivi e picchi di sapore. Alcuni mixologist lo abbinano anche a formaggi stagionati, frutti rossi o dessert, generando nuove esperienze gastronomiche che fondono tradizione e innovazione italiana.

L’Aceto Balsamico di Modena Igp conferma così il suo ruolo di ingrediente versatile, creativo e gourmet, capace di valorizzare la mixology contemporanea senza perdere la propria identità italiana.

Bruno Vanzan propone quattro cocktail che sono stati sviluppati per mettere in evidenza le diverse sfumature aromatiche delle referenze selezionate, dimostrando come l’Aceto Balsamico di Modena Igp possa diventare un vero ingrediente di costruzione del drink e non un semplice elemento complementare.

Acidità, complessità aromatica, struttura e persistenza vengono reinterpretate da Vanzan in forme diverse, dalla bevuta più immediata e conviviale fino a preparazioni di alta mixology. Ogni ricetta è stata pensata per esaltare una specifica espressione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, creando un percorso di degustazione che racconta la sua versatilità e la sua capacità di dialogare con ingredienti, tecniche e stili di consumo differenti.