Centrale del latte Roma: il sindaco vuole restituirla a Parmalat

Non si vede la fine del tunnel dell'ultraventennale vicenda della Centrale Latte di Roma, iniziata con la privatizzazione nel 1996 (tutta la storia in questo articolo EFA News), culminata col colpo di scena della sentenza della Corte di Cassazione n. 34221/2025, depositata il 3 dicembre scorso, che ha cassato parzialmente la decisione della Corte d’Appello di Roma e ha rinviato il giudizio ai giudici di secondo grado per un nuovo esame.

La Cassazione ha corretto l’impostazione dell’Appello che aveva imposto a Parmalat (oggi controllata da Lactalis) la restituzione delle azioni e di dividendi per oltre 40 milioni di Euro della Centrale al Comune, ritenendo errata in diritto l’esclusione automatica della buona fede della “nuova” Parmalat nel passaggio del 2005. Parmalat, nel gennaio del 2026, a seguito della sentenza ha scritto a Roma Capitale, chiedendo “l’immediato trasferimento dei titoli azionari rappresentanti il 75% del capitale sociale di Centrale del Latte Spa”.

Intanto l'iter giudiziale è ripartito: si torna quindi in Appello per l’accertamento della proprietà delle azioni in capo a Parmalat, con la prima udienza prevista in ottobre.

Ora la mossa del Sindaco Gualtieri. Come riportato da RomaToday, il sindaco di Roma, per mezzo di una memoria a sua firma, approvata dalla giunta, ha dato mandato al direttore generale, Albino Ruberti, di individuare un “percorso condiviso con la società Parmalat” con l’obiettivo di arrivare a una “soluzione all’annoso contenzioso ancora in essere” e che possa definire la “proprietà del pacchetto azionario” e la “ripartizione dei dividendi”, alla luce “delle statuizioni giurisdizionali sinora intervenute”.

Intanto la gestione "pubblica" della Centrale ha totalizzato oltre 13 milioni di perdite nel biennio 2024-25 (vedi articolo di EFA News) e il Sindaco, nelle more di un giudizio che potrebbe imporre anche la restituzione dei dividendi a Parmalat/Lactalis, vorrebbe giungere quanto prima a un accordo.