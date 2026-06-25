Birra Moretti: al via due concorsi dedicati ai consumatori

I momenti più amati dagli italiani sono spesso quelli che non si programmano. Una grigliata improvvisata tra amici, un pranzo in famiglia, una cena condivisa senza formalità: occasioni semplici che diventano memorabili proprio perché autentiche. Lo confermano anche gli italiani: secondo la ricerca condotta da AstraRicerche per Birra Moretti, il 94% ritiene che i momenti più autentici nascano attorno a una tavola condivisa, mentre il 91,8% afferma che le storie più belle prendono forma spontaneamente, senza schemi prestabiliti.

È da questa consapevolezza che nasce "Mangiare come piace a noi", la piattaforma con cui Birra Moretti celebra il piacere della tavola italiana vissuta con semplicità, senza eccessive costruzioni o formalismi. Per portare questo spirito nella quotidianità dei consumatori, il brand lancia due nuovi concorsi attivi su tutto il territorio nazionale: "Griglia, Gusta e Vinci con Birra Moretti", dedicato alla spesa in Gdo e online, e "Vinci un Weekend con Birra Moretti", realizzato insieme ai locali della Compagnia del Baffo. Due iniziative pensate per valorizzare alcune delle occasioni più amate dagli italiani e trasformarle in esperienze ancora più speciali.

Con queste iniziative, Birra Moretti dà ulteriore forza al messaggio di "Mangiare come piace a noi", la piattaforma che celebra una tavola italiana autentica, fatta di buon cibo, birra di qualità e persone con cui stare bene. Un punto di vista che il brand racconta con ironia attraverso il linguaggio del “meno/più” per affermare un'idea semplice: i momenti migliori sono quelli vissuti con autenticità, senza costruzioni e formalismi.

Dopo il successo degli eventi di Milano, Napoli e Roma, che hanno coinvolto oltre 1.700 partecipanti insieme ai creator Niccolò Califano, Margherita Pontecorvo, Stefano Maiolica e Ruben, il brand continua a valorizzare quei momenti semplici, sinceri, senza formalismi che, secondo gli italiani, sono anche i più memorabili. Perché "Mangiare come piace a noi" significa proprio questo: riscoprire il piacere delle cose buone, condividere il tempo con le persone giuste e lasciare che le storie più belle nascano naturalmente attorno a una tavola, tra una birra fresca, qualcosa di buono da mangiare e la libertà di godersi il momento.

Fino al 31 ottobre 2026, il concorso "Griglia, Gusta e Vinci con Birra Moretti", attivo nel canale moderno, accompagna i consumatori nei momenti più iconici della bella stagione, premiando la passione per le occasioni da vivere all'aria aperta. Acquistando almeno 5 euro di prodotti Birra Moretti in un unico scontrino parlante italiano o documento fiscale equiparabile, sarà possibile partecipare all'iniziativa caricando la prova d'acquisto sul sito dedicato.

In palio 26 barbecue, assegnati attraverso estrazioni settimanali, e 2.715 premi instant win, distribuiti ogni ora composti da grembiuli, taglieri e set di utensili. Ogni partecipazione concorre prima all'assegnazione del premio settimanale e, in caso di mancata vincita, accede automaticamente all'estrazione instant win. Tutti i dettagli e il regolamento completo sono disponibili nella sezione dedicata del sito Birra Moretti.

Inoltre, fino al 30 giugno 2026, Birra Moretti porta il proprio racconto anche fuori casa nel canale Horeca con "Vinci un weekend con Birra Moretti", il concorso che coinvolge 60 locali aderenti della Compagnia del Baffo distribuiti sul territorio nazionale. Per partecipare è sufficiente acquistare una Birra Moretti in uno dei locali aderenti e ricevere una cartolina con codice univoco. Dopo aver inquadrato il QR code presente nel locale, sarà possibile registrarsi sul sito dedicato e inserire il codice ricevuto.

L'iniziativa mette in palio 60 voucher del valore di 100 euro per vivere un pranzo o una cena nei locali della Compagnia del Baffo, assegnati tramite meccanica instant win, oltre a 4 weekend fuori porta che verranno assegnati attraverso l'estrazione finale. I vincitori potranno soggiornare il 26 e 27 settembre presso il Borgo dei Gatti di Golferenzo (PV), albergo diffuso immerso nelle colline dell'Oltrepò Pavese, per vivere un'esperienza all'insegna della spontaneità, del buon cibo e della scoperta del territorio. Anche in questo caso, il regolamento completo è disponibile sul sito dedicato.