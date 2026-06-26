Connact Summer Workshop: le vie dell'innovazione

Sono state quattro associazioni di categoria, rappresentanti di circa 194mila aziende, e 10 grandi aziende italiane, per un fatturato complessivo di quasi 173 miliardi di euro, le protagoniste di Connact Summer Workshop “Autonomia e competitività dell’UE: l’agroalimentare, la salute e il digitale”, l’evento che si è tenuto al Parlamento Europeo e che ha visto il sistema Paese dialogare con le istituzione UE sulle grandi sfide future dell’agroalimentare, del pharma e del tech.

Le aziende e le associazioni che sono intervenute ai tavoli di discussione pesano per circa l'8% del Pil italiano e, in termini di posti di lavoro, occupano 4,5 milioni dipendenti. Il peso maggiore arriva dalla rappresentanza del comparto Agrifood, che da sola ha superato nel 2025 i 120 miliardi di euro di fatturato grazie al contributo di grandi gruppi cooperativi e player industriali che si sono confrontati a Bruxelles sul tema della sicurezza alimentare con particolare attenzione al contenimento dei rischi, alla semplificazione normativa e alla sostenibilità, senza tralasciare gli effetti dello sconvolgimento al commercio globale derivante dal blocco dello Stretto di Hormuz, come il rischio di crisi alimentare e l’aumento dei prezzi per i prodotti di base.

Connact è stato promosso, tra gli altri, da Barilla, Federalimentare e Gruppo Ferrero. A margine dell'evento, EFA News ha raccolto il commento di Andrea Sorbello, Public Affairs Director di Barilla.

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