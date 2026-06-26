La settimana di EFA News

Bayer, batte tutti sul caso Roundup. Giornata da ricordare quella di giovedì 25 giugno per Bayer. Il titolo ha chiuso in Borsa a Francoforte con un rialzo di oltre il 18%. Merito della sentenza "storica" della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dato ragione al colosso chimico e al suo marchio Monsanto nella causa decennale intentata contro l'erbicida Roundap.

La birra fa i conti. AssoBirra ha riunito a Roma imprese, filiera e istituzioni nell’evento “Birra, un ecosistema per la crescita”. La filiera brassicola si è confermata componente strategica per l’economia italiana con oltre 112.000 posti di lavoro che generano 9,7 miliardi di euro in valore.

Car amplia la struttura. Il Centro Agroalimentare Roma ha presentato l’investimento che lo conferma primo mercato ortofrutticolo e ittico in Italia e il terzo in Europa per dimensione con 1,4 milioni di tonnellate di merce venduta e 430 aziende operanti. L’ampliamento vale 325 milioni: l'occupazione salirà di circa 1.700 unità.

Assica festeggia 80 anni. Assemblea per Assica, l'Associazione industriali delle carni e dei salumi che ha compiuto 80 anni. L'export si conferma in crescita a oltre 2,5 miliardi di euro e la produzione italiana vale oltre 9,6 miliardi. "I salumi italiani sono i più buoni del mondo - sottolinea il presidente Assica Lorenzo Beretta - L'incertezza politica non gioca a favore: il mercato Usa, primo extra UE, é fermo: speriamo possa riprendersi presto".

Carni bianche, filiera da 10 miliardi. La filiera avicola italiana cresce e rafforza il ruolo strategico per l’economia. I dati presentati da UnaItalia, l’associazione dei produttori di carni avicole e uova all'assemblea riunita a Bologna evidenziano una produzione 2025 di carni avicole in aumento dell’1,73% mentre i consumi pro-capite hanno raggiunto il massimo storico di 22,47 kg (+1,91%). Oggi, insomma, 9 italiani su 10 consumano carne bianca.

L'Italia del food "spacca" a New York. C'ê molta Italia agroalimentare al Summer Fancy Food di New York, appuntamento statunitense dedicato al food & beverage di qualità. Al salone parteciperanno il Consorzio tutela Grana Padano Dop con un progetto che unisce promozione e racconto contemporaneo della Dop più consumata al mondo. In bella vista anche il Consorzio dell'aceto balsamico di Modena IGP, prodotto amato dagli yankee nonostante i dazi, e il Consorzio del Prosciutto di Parma, con uno stand istituzionale per valorizzare il prodotto e confrontarsi con i buyer.

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