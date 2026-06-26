DimmidiSî sul palco del Concertozzo

DimmidiSì porta il proprio spirito più ironico e contemporaneo al Concertozzo 2026, l’evento musicale e sociale ideato da Elio e le Storie Tese insieme al Trio Medusa, diventato negli anni uno degli appuntamenti più originali dell’estate italiana grazie alla capacità di unire musica, leggerezza e inclusione sociale.

L’edizione 2026, che celebra il quinto anniversario della manifestazione, si svolgerà a Biella in due giornate consecutive: venerdì 26 giugno in Piazza Duomo con incontri, talk e stand dedicati al mondo del volontariato e dell’inclusione, e sabato 27 giugno in Piazza Falcone con il Concertozzino dedicato agli artisti emergenti e il grande live serale di Elio e le Storie Tese.

Per l’occasione, DimmidiSì ha deciso di reinterpretare in chiave “Concertozzo” due delle nuove referenze della gamma frullati, Tropicale e Kiwi & Ananas, trasformandole nel “Frullatozzo”: una special edition creata appositamente per l’evento con una grafica dedicata, ironica e immediatamente riconoscibile, perfettamente in sintonia con il linguaggio dissacrante e giocoso della manifestazione.

Migliaia di bottigliette personalizzate saranno distribuite durante l’evento da PizzAut, realtà simbolo dell’inclusione lavorativa delle persone autistiche. Il ricavato della vendita contribuirà a sostenere i progetti solidali promossi dal Concertozzo 2026, tra cui CasAUTentica, il progetto con cui PizzAut sta creando spazi abitativi dedicati ai ragazzi autistici per accompagnarli verso una maggiore autonomia e indipendenza, e la Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, che attraverso il Fondo Do.P.O. si impegna a fornire protesi ortopediche personalizzate altamente tecnologiche e programmi riabilitativi avanzati alle persone che necessitano di cure e supporto specialistico.

La scelta di portare al Concertozzo proprio la gamma frullati nasce dalla volontà di valorizzare uno dei prodotti più freschi, immediati e conviviali del mondo DimmidiSì in un contesto capace di parlare un linguaggio vicino alle nuove generazioni: quello della musica, della socialità e della leggerezza.

Un prodotto pensato per essere consumato in movimento, durante momenti di socialità e condivisione, che per l’occasione diventa quasi un oggetto pop da collezionare e condividere: una special edition ironica, riconoscibile e pensata per essere vissuta, fotografata e condivisa dal pubblico. Infatti, l’iniziativa sarà accompagnata anche da un’attività di comunicazione social e digital con teaser, contenuti live e materiali video dedicati, pensati e realizzati dall’agenzia Armando Testa per amplificare il racconto del Frullatozzo prima e durante l’evento.

“Ci ha colpito subito il modo in cui il Concertozzo riesce a mettere insieme musica, ironia e inclusione attraverso un linguaggio autentico, positivo e molto contemporaneo - sottolinea Matteo Laconi, direttore marketing de La Linea Verde - È un evento che crea partecipazione vera e che parla alle persone in modo spontaneo, senza costruzioni, perfettamente in linea con il mondo DimmidiSì. Il Frullatozzo nasce proprio da questa energia: un progetto fresco, leggero e un po’ irriverente, pensato per creare connessione con il pubblico, che esce dai codici più tradizionali della comunicazione di prodotto e trasforma un semplice frullato in un’esperienza da vivere e condividere”.

Con questa iniziativa DimmidiSì continua il proprio percorso di evoluzione verso linguaggi, occasioni di consumo e territori culturali sempre più vicini alle nuove generazioni, rafforzando il posizionamento del brand come interprete di uno stile di vita contemporaneo, informale e dinamico.

LINEA VERDE

Azienda italiana leader nella produzione di insalate pronte al consumo, piatti freschi pronti e bevande, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità. Grazie a un’esperienza ultratrentennale e a una continua innovazione, La Linea Verde è sinonimo di eccellenza nella lavorazione dei prodotti freschi, sani e genuini, anche sotto il brand di successo DimmidiSì. Con una filiera integrata e controllata, dalla coltivazione alla distribuzione, La Linea Verde propone prodotti freschi, gustosi e pronti per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni. Attraverso la passione per la qualità e l’impegno verso l’ambiente, si distingue come partner di fiducia nella GDO italiana e internazionale.