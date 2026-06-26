Gaza. Fao: oltre l'81% delle serre danneggiate e fuori produzione

Una valutazione congiunta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e del Centro satellitare delle Nazioni Unite (Unosat), basata su dati satellitari ad alta risoluzione, mostra una limitata riabilitazione delle infrastrutture serricole in alcune zone della Striscia di Gaza. Tuttavia, la maggior parte delle serre – oltre l'81% – rimane danneggiata e fuori produzione, limitando gravemente la capacità degli agricoltori di coltivare cibo per una popolazione in estremo bisogno.

La valutazione ha rilevato che tra ottobre 2025 e aprile 2026 sono stati riabilitati circa 24 ettari di serre danneggiate, con la maggior parte degli interventi concentrati nel governatorato di Khan Yunis. Inoltre, ad aprile 2026 sono stati individuati 22 ettari di nuove strutture serricole, principalmente nei governatorati di Khan Yunis e Deir al-Balah.

Questi sviluppi coincidono con segnali incoraggianti di ripresa nel settore zootecnico, secondo la nuova analisi della Fao. Tra novembre 2025 e maggio 2026, la popolazione di piccoli ruminanti di Gaza è aumentata per la prima volta dall'escalation del conflitto nell'ottobre 2023. Il numero di ovini è cresciuto del 33% e quello di caprini dell'8%, migliorando le prospettive di produzione di latte e derivati per le famiglie vulnerabili e contribuendo al graduale ripristino della disponibilità di cibo a livello locale. La ripresa del settore zootecnico è stata in parte favorita dal maggiore sostegno di emergenza successivo al cessate il fuoco.

Sebbene la valutazione abbia individuato alcune attività di ripristino e la costruzione di nuove serre, il livello complessivo dei danni rimane esteso: 1.094 ettari di superficie serricola – oltre l'81% della superficie serricola totale della Striscia (1.094 ettari su 1.325 ettari) – risultano danneggiati, in leggero aumento rispetto all'80% registrato nell'ottobre 2025. I danni più gravi si concentrano nei governatorati settentrionali e a Rafah, mentre gli sforzi di ripristino si sono limitati principalmente alle aree in cui gli agricoltori hanno riacquistato l'accesso ai propri terreni e mobilitato le risorse disponibili.

Il panorama agricolo nel suo complesso rimane gravemente colpito. Circa l'87% dei terreni coltivabili di Gaza risulta ancora danneggiato, mentre le infrastrutture agricole, i sistemi di irrigazione, i magazzini e le attrezzature agricole hanno subito ingenti perdite. Secondo la Valutazione Rapida dei Danni e dei Bisogni della Striscia di Gaza, pubblicata nell'aprile 2026, il sistema agroalimentare ha subito danni per 1,44 miliardi di dollari e perdite per 1,46 miliardi di dollari.

Nonostante gli sforzi degli agricoltori per ripristinare la produzione, la ripresa rimane fortemente limitata. Oltre ai danni diffusi ai terreni coltivabili e alle infrastrutture agricole, la ripresa della produzione alimentare locale è ostacolata dalle restrizioni all'accesso via terra e via mare, tra cui l'espansione verso ovest della cosiddetta "Linea Gialla" che separa la zona di cessate il fuoco dall'area controllata dai militari. La ripresa è ulteriormente ostacolata da significative restrizioni alla distribuzione degli aiuti agricoli di emergenza e all'importazione di fattori produttivi agricoli essenziali.

Di conseguenza, gli agricoltori si trovano ad affrontare una grave carenza di sementi, fertilizzanti, attrezzature per l'irrigazione e altri materiali di produzione, mentre gli allevatori continuano a faticare ad accedere a mangimi, forniture veterinarie e servizi di assistenza sanitaria per gli animali. Le limitate quantità di fattori produttivi disponibili a Gaza rimangono scarse e spesso vengono vendute a prezzi inaccessibili per molte famiglie di agricoltori.