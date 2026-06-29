Gli Hospitality Awards premiano il suono dell'accoglienza

Sono Mochela di Rovereto (TN) e OOOM Homely Suites di Lecce i vincitori di “Hospitality Award - Note di Inclusività e Accoglienza”, il contest promosso da Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, manifestazione internazionale leader in Italia per hôtellerie e ristorazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, in collaborazione con WMF - We Make Future, la più grande fiera italiana dedicata all’innovazione digitale.

Premiati sul palco del WMF 2026 a Bologna, Mochela e OOOM Homely Suites interpretano in modo diverso ma ugualmente efficace il ruolo del suono nell’esperienza di accoglienza: il primo come strumento di relazione e inclusione sociale, il secondo attraverso tecnologia, accessibilità e progettazione dell’esperienza.

Mochela, locale di Rovereto, ha ottenuto il riconoscimento per aver integrato la musica nella propria quotidianità trasformandola in uno strumento di relazione, benessere e partecipazione. Tra gli elementi distintivi, l’investimento nel comfort acustico, con l’installazione di pannelli fonoassorbenti certificati, e la collaborazione con Rock Spectrum Experience, iniziativa che promuove l’accessibilità delle persone neurodivergenti attraverso il linguaggio musicale. A convincere la giuria è stato soprattutto l'equilibrio del progetto, in cui la musica non è solo intrattenimento, ma diventa un vero e proprio mezzo per relazionarsi. Un modello capace di coniugare inclusione strutturale, replicabilità e accoglienza professionale.

Situata nel centro storico di Lecce, OOOM Homely Suites è una struttura ricettiva progettata anche da un imprenditore non vedente. “OOOM – Hospitality Mantra” utilizza sensori di movimento che attivano tracce sonore pensate per accompagnare gli ospiti negli ambienti comuni, arricchiti da oggetti iconici di design. In questo percorso, l'assenza della vista viene compensata da un'esperienza sensoriale immersiva curata nei minimi dettagli, capace di trasformare il passaggio attraverso gli spazi in un momento di scoperta e relazione. Attenzione anche al comfort luminoso: musica e luce diventano infatti due strumenti complementari di inclusione. La giuria ha riconosciuto il valore di una proposta che integra la tecnologia in modo discreto ma efficace, puntando sull'effetto sorpresa e sulla cura degli ambienti

"Il suono influisce sul comfort, sulla qualità delle relazioni e sul modo in cui le persone vivono e percepiscono un luogo - commenta Giovanna Voltolini, Group Exhibition Manager di Riva del Garda Fierecongressi - Mochela e OOOM Homely Suites dimostrano come musica e ambiente sonoro possano diventare elementi distintivi dell’accoglienza capaci di generare benessere e inclusione. Un approccio che riflette i valori di DI OGNUNO – l’iniziativa di Riva del Garda Fierecongressi per Hospitality dedicata all’accessibilità in ambito HoReCa, sviluppata con Lombardini22 e Village for all – V4A. È una visione che condividiamo e che guida anche questo progetto attraverso il quale promuoviamo una riflessione sempre più ampia sui temi dell’inclusione e dell’universal design".

A decretare i vincitori è stata una giuria composta oltre che dalla stessa Giovanna Voltolini, Group Exhibition Manager di Riva del Garda Fierecongressi; da Lisa Battaglia, PM & Event Manager di WMF – We Make Future e Search On Media Group, e da Michelangelo Guarise, CEO & Founder di CORRD e Volumio.

La commissione ha valutato candidature provenienti da tutta Itada realtà molto diverse per dimensioni e finalità, a conferma del ruolo sempre più centrale della progettazione acustica nell’evoluzione dell’accoglienza contemporanea.

I vincitori parteciperanno anche alla 51ª edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma a Riva del Garda dall’1 al 4 febbraio 2027, dove avranno l’opportunità di incontrare un’ampia platea di professionisti dell’HoReCa.