Yoga torna alla Maratona dles Dolomites

Quattro edizioni, un percorso condiviso che mette la salute sempre al primo posto. Per il quarto anno consecutivo Yoga sarà presente alla Maratona dles Dolomites (#mdd39), la granfondo ciclistica in programma domenica 5 luglio sulle strade e sui passi delle Dolomiti. Una partecipazione che conferma l’impegno del marchio storico di Conserve Italia, leader dei succhi di frutta in Italia, nel promuovere il benessere attraverso uno stile di vita attivo, equilibrato e consapevole. Anche quest’anno Yoga sarà protagonista al Maratona Village, il cuore pulsante della manifestazione nei giorni che precedono la gara, punto d’incontro per migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa.

Dal 2 al 4 luglio il Village animerà San Leonardo in Badia con stand, incontri, musica e momenti di degustazione. Proprio all’interno dell’area dedicata ai sapori della Maratona, i visitatori potranno assaggiare gratuitamente Yoga Zero 500 ml, la linea di succhi di frutta senza zuccheri aggiunti disponibile nelle referenze Ace, Arancia Mix, Multifrutti e Frutti Rossi. Una proposta fresca e dissetante, pensata per accompagnare chi pratica sport e per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti al proprio benessere quotidiano. I prodotti Yoga saranno inoltre presenti nelle aree ristoro della manifestazione, offrendo ai partecipanti un gustoso momento di relax lungo il percorso e nelle fasi successive alla gara.

La partecipazione di Yoga si inserisce nel solco del tema scelto dagli organizzatori per la 39ª edizione della Maratona, “Pax”. Un invito a riscoprire il valore delle relazioni, dei piccoli gesti di solidarietà e della condivisione che da sempre caratterizzano il mondo del ciclismo. In fondo, una granfondo come la Maratona delle Dolomiti è molto più di una competizione sportiva: è un’esperienza collettiva fatta di incontri, aiuto reciproco e passione condivisa. Valori che ritrovano espressione anche nel Maratona Village, luogo di confronto e convivialità dove persone provenienti da Paesi diversi e con culture diverse si ritrovano accomunate dall’amore per la bicicletta.

Con 45 aziende presenti, migliaia di visitatori attesi e un programma ricco di appuntamenti, il Maratona Village rappresenta ancora una volta uno dei momenti più significativi dell’evento. In questo contesto Yoga rinnova la propria presenza con l’obiettivo di accompagnare gli appassionati in un’esperienza che unisce sport, benessere e piacere della condivisione. Perché ogni percorso, proprio come la pace evocata dal tema di quest’anno, nasce dall’incontro tra persone che scelgono di fare un tratto di strada insieme.