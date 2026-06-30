GBfoods Europe: Floriana Notarangelo nuovo GM Italia

GBfoods Europe ha nominat Floriana Notarangelo come General Manager di GBfoods Italia, di cui fa parte lo storico marchio Star, affidandole la guida del business italiano del Gruppo.

Manager con quasi 20 anni di esperienza nel settore Fmcg, Floriana Notarangelo ha maturato un solido percorso professionale in ambito commerciale e vendite. Prima di entrare in GBfoods Italia, infatti, ha ricoperto il ruolo di General Manager Iberia in Barilla, guidando l’espansione del business in Spagna e Portogallo. Inoltre, vanta un’esperienza in ambito Diversity, Equity & Inclusion.

Sulla base di questa expertise, nel suo nuovo ruolo, Notarangelo guiderà GBfoods Italia con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’orientamento al consumatore dell’azienda, valorizzando la rilevanza dei suoi marchi nel panorama Italiano portando uno stile di leadership fortemente orientato alle persone.

Commentando la nomina, Miranda Visscher, amministratore delegato di GBfoods Europe, ha dichiarato: “Floriana è una leader dinamica e orientata ai risultati, con una comprovata esperienza nella crescita e nella trasformazione delle organizzazioni. La sua profonda competenza commerciale, il mindset imprenditoriale e la passione per le persone la rendono la leader ideale per guidare il nostro business in Italia. Sono certa che contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato e a consolidare le relazioni con clienti, partner e stakeholder”.

Da parte sua, Floriana Notarangelo ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare in GBfoods Italia in un momento così importante per l’azienda. Non vedo l’ora di lavorare insieme al team locale per valorizzare la forte eredità di Stra, accelerare la crescita dei nostri marchi iconici, tra cui Saikebon e Tigullio, e generare valore per clienti e partner. Insieme, ci concentreremo su innovazione, collaborazione e nuove opportunità di crescita nel mercato italiano”.