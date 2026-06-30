Crai Secom chiude il 2025 con 185,1 mln euro ricavi

Crai, storica insegna della distribuzione moderna che ha fatto della prossimità il proprio tratto distintivo, presenta i risultati del bilancio al 31 dicembre 2025, chiudendo un anno caratterizzato da un’accelerazione del percorso di crescita e trasformazione del Gruppo.Nel 2025 il Gruppo Crai ha raggiunto un giro d’affari complessivo alle casse pari a 3,27 miliardi di euro, rafforzando ulteriormente la p...