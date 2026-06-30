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Crai Secom chiude il 2025 con 185,1 mln euro ricavi
Nuove nomine strategiche per rafforzare management
Crai, storica insegna della distribuzione moderna che ha fatto della prossimità il proprio tratto distintivo, presenta i risultati del bilancio al 31 dicembre 2025, chiudendo un anno caratterizzato da un’accelerazione del percorso di crescita e trasformazione del Gruppo.Nel 2025 il Gruppo Crai ha raggiunto un giro d’affari complessivo alle casse pari a 3,27 miliardi di euro, rafforzando ulteriormente la p...
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EFA News - European Food Agency
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