Selex: fatturato in ascesa nel 2025

Selex Gruppo Commerciale conferma la propria solidità e il dinamismo della sua rete, chiudendo il 2025 con un fatturato di 22,35 miliardi di euro e segnando così un incremento del +5,9% rispetto all'anno precedente. L'assemblea dei Soci che ha visto la partecipazione delle 18 Imprese Socie del Gruppo, oltre a sancire i risultati di un anno caratterizzato da una crescita superiore alle stime iniziali, h...