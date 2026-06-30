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Selex: fatturato in ascesa nel 2025
Gruppo investe 590 mln euro per 60 nuove aperture e 96 ristrutturazioni entro il 2026
Selex Gruppo Commerciale conferma la propria solidità e il dinamismo della sua rete, chiudendo il 2025 con un fatturato di 22,35 miliardi di euro e segnando così un incremento del +5,9% rispetto all'anno precedente. L'assemblea dei Soci che ha visto la partecipazione delle 18 Imprese Socie del Gruppo, oltre a sancire i risultati di un anno caratterizzato da una crescita superiore alle stime iniziali, h...
lml - 61368
EFA News - European Food Agency
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