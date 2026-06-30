Intesa Sanpaolo: Paola Angeletti lascia incarico di Chief Sustainability Officer
Rimane presidente dell’Innovation Center del Gruppo e della fiduciaria Siref
Intesa Sanpaolo rende noto che Paola Angeletti lascia oggi, 30 giugno, la posizione di Chief Sustainability Officer. A partire dal 1° luglio Carlo Messina, consigliere delegato e amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, assume ad interim la responsabilità dell’Area di Governo.
Angeletti manterrà alcune cariche in seno al Gruppo, tra cui la presidenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Siref. Intesa Sanpaolo esprime i suoi ringraziamenti "per il significativo contributo assicurato nelle diverse posizioni assunte nel corso degli anni", si legge in una nota.
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EFA News - European Food Agency
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