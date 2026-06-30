Libri. Alla scoperta degli "invisibili" nel terreno agrario

Cosa avviene sotto la superficie del suolo? Conoscere questa realtà è di interesse imprescindibile per tutti gli agricoltori e agronomi. Un saggio specialistico,. dal titolo "La metà nascosta delle piante. Gli invisibili nel terreno agrario" (Edagricole, 2026, pp. 270) fa luce sulla materia. Il volume è a cura di Giuliano Mosca e Marco Nuti, professori emeriti, rispettivamente all’Università degli Studi di Padova e all’Università di Pisa.

Sotto la superficie del suolo, radici, funghi, batteri e altri microrganismi formano una rete di interazioni fondamentale per la fertilità dei terreni e la salute delle colture. La "metà nascosta" del terreno comprende: l'architettura degli apparati radicali; il microbioma del suolo; le simbiosi con funghi micorrizici e batteri; la rizosfera, cioè la zona di interazione tra radici e terreno; il ruolo di questi processi nell'assorbimento di acqua e nutrienti; le implicazioni per l'agricoltura sostenibile e rigenerativa.

Negli ultimi anni la ricerca ha mostrato che la fertilità del terreno non dipende soltanto dalla sua composizione chimica, ma anche dalla biodiversità microbica e dalla qualità delle interazioni tra radici e microrganismi. Il libro raccoglie queste conoscenze in un quadro unitario, collegandole a temi molto attuali come cambiamento climatico, efficienza nell'uso dell'acqua, riduzione degli input chimici, salute del suolo.

Se è noto che i microbi che nel corso dell’evoluzione hanno maturato mezzi di comunicazione molto raffinati, il ruolo della radice è altrettanto strategico in quanto essa è coinvolta in numerosi processi eco-fisiologici che incidono sia sul miglioramento quanti-qualitativo della produzione vegetale che sulla sua sostenibilità ambientale e sull’efficienza d’uso dei nutrienti, acqua compresa. Lo studio delle interazioni tra parte aerea, pedosfera e i cosiddetti “invisibili” all’occhio nel terreno agrario - mondo microbico e radici - rappresenta pertanto un punto focale per la gestione di un’agricoltura eco-sostenibile.