Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Torna il Summer festival dei centri commerciali
Cento progetti in gara ai Cncc Italy Awards 2026
Circa 400 professionisti e rappresentanti dell’Industria dei centri commerciali si sono dati appuntamento a Milano per il Cncc Summer Event, il tradizionale incontro estivo promosso dal Cncc - Consiglio nazionale dei centri commerciali, l'associazione, che riunisce in un unico organismo i principali stakeholder del settore.“Il Cncc Summer Event - spiega Salvatore Occini, vicepresidente vicario del...
Fc - 61407
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency