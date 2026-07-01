Distretti, il nuovo studio di Intesa Sanpaolo

Nel triennio 2023-2026 i distretti industriali italiani hanno mantenuto una competitività elevata, grazie alla tenuta dei dati di commercio estero, nonostante un rallentamento della crescita. È quanto emerge dalla diciottesima edizione del Rapporto annuale "Economia e finanza dei distretti industriali", a cura del Research Department di Intesa Sanpaolo, presentato a Milano (vedi articolo EFA News).

Lo studio offre una fotografia aggiornata dello stato di salute delle imprese distrettuali italiane in una fase caratterizzata da rallentamento della crescita globale, tensioni geopolitiche e crescente frammentazione degli scambi internazionali.

In particolare si distinguono i distretti dedicati al food.

Sentiamo ai nostri microfoni Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo.

Guarda il video:



