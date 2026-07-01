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Dazi UE-Usa. Al via i regolamenti europei attuativi
Operatori soddisfatti per stabilità e certezza normativa
Entrano in vigore oggi, a seguito dell'approvazione del Consiglio europeo, i due regolamenti che danno attuazione agli impegni tariffari stabiliti nella dichiarazione comune tra l’Unione europea e gli Stati Uniti dello scorso agosto (leggi notizia EFA News).Federvini esprime soddisfazione per questo passaggio, che garantisce la stabilità e la certezza normativa da tempo invocate per tutelare le im...
lml - 61415
EFA News - European Food Agency
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