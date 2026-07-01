Bayernland: Dietmar Bacher lascia dopo 36 anni

Dopo più di tre decadi di attività e impegno ai vertici di Bayernland Italia, Dietmar Bacher lascia la guida dell’azienda, chiudendo un capitolo della storia della società e aprendo una nuova fase. Quando Bacher entrò a far parte della direzione aziendale nei primi anni Novanta, "Bayernland attraversava un periodo particolarmente difficile, segnato dalla crisi valutaria", ricorda una nota aziendale. "Insieme al suo predecessore e collega Engelbert Kössler, contribuì in modo decisivo al rilancio dell’azienda, riportandola alla redditività e ponendo le basi per una crescita duratura".

"Quando mi è stato chiesto di entrare nella direzione aziendale, c’era sicuramente molto coraggio giovanile", commenta Bacher. "Erano anni impegnativi, ma la volontà di superare le difficoltà e dimostrare il nostro valore ha coinvolto tutti i collaboratori. Abbiamo lavorato con passione, dedizione e spirito di squadra".

Nel corso della sua lunga carriera, Bacher ha sempre tradotto la sua leadership "in un esempio concreto di dedizione e senso di responsabilità", riprende la nota. "La sua visione metteva in secondo piano l'individualismo dirigenziale per privilegiare il team e la sinergia aziendale. In quest'ottica, ogni collaboratore era considerato un valore fondamentale e lo sbaglio veniva interpretato come un'opportunità di sviluppo".

Il periodo successivo portò con sé una fase di profonda trasformazione. Nel 1997 l’azienda ottimizzò la catena logistica trasferendo i flussi operativi presso la nuova piattaforma di Verona e dismettendo i depositi periferici, tra cui quello di Vipiteno. Parallelamente si consolidò il legame con la casa madre di Norimberga: il management, guidato da Gerhard Meier e dal presidente Albert Deß, avrebbe supportato attivamente lo sviluppo strategico della filiale in Alto Adige.

L’impegno e la lungimiranza strategica hanno portato a risultati concreti: dal 1996 Bayernland ha registrato utili in costante crescita. Questa solidità finanziaria ha aperto la strada a importanti investimenti infrastrutturali: alla costruzione della nuova sede di Vipiteno nel 2012 è seguita, nel 2016, l’acquisizione di un moderno centro logistico a Verona, un progetto fortemente voluto da Bacher e dalla direzione del gruppo.

Con l’imminente passaggio di consegne, la guida di Bayernland viene affidata a Thomas Siller e Ulrich Hofer. Entrambi manager di comprovata esperienza, ricoprono da molti anni ruoli di grande responsabilità all’interno dell’azienda, di cui hanno determinato in modo decisivo lo sviluppo.

Oggi la società gode di una posizione solida, sia sul mercato sia dal punto di vista economico-finanziario, ed è pronta ad affrontare con slancio le sfide future del settore.

"Guardando a questi decenni, provo soprattutto un profondo sentimento di gratitudine", afferma Dietmar Bacher. "Gratitudine verso tutte le collaboratrici e i collaboratori che, con lealtà, professionalità e grande impegno personale, hanno contribuito alla crescita di Bayernland. Sono convinto che sotto la guida di Thomas Siller e Ulrich Hofer l’azienda proseguirà con successo il proprio percorso. È rassicurante poter affidare questa responsabilità a persone che conoscono così a fondo l’organizzazione, i suoi valori e la sua squadra".