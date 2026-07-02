Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Conad: fatturato sale a 21,7 mld euro
Piano di investimenti 2026-2028 da 2,3 mld euro per innovazione e sviluppo digitale
Conad ha presentato oggi a Milano i risultati del 2025 e le proprie direttrici di sviluppo ai rappresentanti del mondo bancario e finanziario. Un appuntamento che Conad ha scelto di dedicare non solo alla rendicontazione di un anno di crescita al di sopra della media di mercato, ma anche alla condivisione con gli interlocutori finanziari della visione strategica che guida le sue scelte.Con un fatturato...
lml - 61443
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency