Conad: fatturato sale a 21,7 mld euro

Conad ha presentato oggi a Milano i risultati del 2025 e le proprie direttrici di sviluppo ai rappresentanti del mondo bancario e finanziario. Un appuntamento che Conad ha scelto di dedicare non solo alla rendicontazione di un anno di crescita al di sopra della media di mercato, ma anche alla condivisione con gli interlocutori finanziari della visione strategica che guida le sue scelte.Con un fatturato...