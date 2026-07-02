Tossini: nuova unità produttiva in Piemonte

È stato inaugurato oggi alla presenza delle istituzioni di fornitori, clienti e media e di tutto il personale dell’azienda, il nuovo stabilimento produttivo di Tossini a Tagliolo Monferrato. Lo stabilimento oggi mostrato agli intervenuti è realizzato con tecnologie altamente avanzate, con macchinari progettati e costruiti su misura per rispondere alle esigenze qualitative e quantitative dell’azienda. Una superficie complessiva di 8000 mq (di cui 5000 interni), una linea produttiva già attiva su 3000 mq, 5 in totale i silos (per la farina, l’olio, l’azoto e CO2), oltre alle celle di diverse refrigerazioni (-18° e +4°) con 520 posti pallet disposte su altri 1000 mq, questa la carta d’identità del nuovo plant industriale che andrà a triplicare la capacità produttiva di Tossini.

Sarà così che dal piccolo paese del basso Piemonte partirà la celebre focaccia ligure, sia lievitata che secca, per coprire la maggior parte della distribuzione nazionale e internazionale dell’azienda. Per far funzionare a regime la prima linea produttiva saranno assunte e preventivamente formate, almeno 40 persone che opereranno sui turni produttivi.

Un investimento di oltre 7 milioni di euro per un’unità produttiva sostenibile e dislocata su un solo piano, così come voluto dal patron Maurizio Tossini, recentemente scomparso.

“Oggi è una giornata importante, perché vediamo realizzato il disegno di Maurizio", ha detto Giorgia D’Ostuni, amministratore delegato della Tossini 1 S.p.A. e nipote di Maurizio – perché possiamo vedere il frutto del lavoro di tutta “la gente di Tossini”, una squadra di lavoratori, partner, amici che ci hanno supportato durante questi due anni permettendoci di risollevarci e traguardare nuove sfide produttive e commerciali; perché possiamo dare il benvenuto ai futuri colleghi del territorio che abbiamo conosciuto in queste settimane di formazione”.

“I lavori sono iniziati circa un anno fa e da allora non ci siamo mai fermati. La produzione di Tagliolo consentirà di coprire la richiesta interna di focaccia e di aprire nuovi mercati all’estero in conseguenza del grande lavoro svolto dal nostro dipartimento commerciale e di marketing”, ha fatto seguito Claudio Vivona, direttore operativo - Cfo che ha supervisionato personalmente tutta la formazione delle nuove maestranze. “Il nostro obiettivo primario è di offrire al mercato un prodotto artigianale realizzato in chiave industriale, senza compromessi sulla qualità e sulla sicurezza alimentare. Per questo motivo abbiamo dedicato molto tempo alla formazione dei colleghi che lavoreranno qui”.

A concludere l’incontro a Tagliolo, Chiara Carrara, direttore commerciale e marketing, ha dato una fotografia dei numeri di Tossini: “un semestre che raggiunge un +40% verso pari periodo storico, due nuovi mercati attivati sul 2026 e diverse prospettive di sviluppo in valutazione”.

Tossini S.p.A. è un’azienda ligure a conduzione familiare con una tradizione centenaria nella produzione di specialità da forno. Fondata a Recco l’azienda è riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la qualità artigianale dei suoi prodotti tipici liguri. Il Gruppo guidato dalla seconda generazione dai fratelli Maurizio e Luigi e in cui è già attiva terza generazione con figli e nipoti – è composto dalla società di produzione industriale di prodotti da forno con sede in Recco e dalla società artigianale/commerciale che gestisce 10 punti vendita sul levante ligure tra Recco (4), Sori (1) Rapallo (3), Chiavari (1) e Sestri Levante (1).