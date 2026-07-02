Gruppo Lillo: numeri in crescita su tutta la linea

Il gruppo Lillo, cui fanno capo MD (comparto discount) e Dedagroup (Information Technology) ha chiuso il 2025 con un valore della produzione a quasi 4,4 miliardi di euro (+4,8%). L'Ebitda sale a 304,5 milioni di euro (+12,3%), con un margine al 7,20% rispetto al 6,69% del 2024. L'utile netto si attesta a 108,4 milioni di euro, in netto incremento (+27,6%) rispetto all'anno precedente, mentre il patrimonio...