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Pepsico, cambi ai vertici europei
Mihaela Hristea nominata GM per l'area Balcani, Radu Berevoescu a capo dell'Est Europa
Nel valzer delle poltrone delle grandi multinazionali food & beverage, in quello che é ormai diventato quasi un "ordine del giorno" vista la frequenza con cui vengono annunciati cambiamenti, si inserisce anche PepsiCo che rende note due novità ai vertici per l'area Balcani Orientali ed Europa dell'EstPepsiCo, infatti, ha nominato Mihaela Hristea General Manager per l'area Balcani Orientali, in seguito a...
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EFA News - European Food Agency
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