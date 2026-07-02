Anformape: Marzio Dal Cin confermato presidente

Marzio Dal Cin è stato riconfermato all'unanimità presidente di Anformape per il triennio 2026-2028. Fondata nel 1965 e affiliata a Unione Italiana Vini (Uiv), l'Associazione nazionale fornitori macchine, accessori e prodotti per l'enologia rappresenta le aziende italiane produttrici di macchine, accessori e prodotti per l'enologia e l'imbottigliamento, un settore simbolo dell’eccellenza made in Italy, con una bilancia commerciale in attivo per oltre 2 miliardi di euro.

"Grazie alla sinergia con Unione Italiana Vini, l’associazione ha rafforzato il proprio ruolo di punto di riferimento per i produttori di impianti, accessori e prodotti per l'enologia, offrendo ai soci servizi, assistenza tecnico-giuridica e strumenti di analisi sempre più qualificati in un momento critico per il mondo del vino", ha dichiarato il presidente Dal Cin. "Negli ultimi anni abbiamo consolidato le collaborazioni con partner nazionali e internazionali, a partire dall’associazione europea dei produttori di sostanze enologiche, Oenoppia, e dalla nuova partnership con Ucima, l’Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio”.

Durante il Consiglio è stata inoltre riconfermata la rappresentanza dell’Associazione negli organi Uiv per il prossimo triennio: Marzio Dal Cin continuerà a rappresentare l'associazione nel Consiglio di Unione Italiana Vini Servizi Società Cooperativa, mentre nel Consiglio di Unione Italiana Vini siederanno Marzio Dal Cin, Michele Moglia e Albano Vason. Il Consiglio è composto da Stefano Albrigi (Società Albrigi S.R.L.), Alberto Cambieri (Enartis Srl), Matteo Curatolo (Puleo Spa), Marzio Dal Cin (Dal Cin Gildo Spa), Guglielmo Gai (Gai Macchine Spa), Andrea Fabiani (Siprem International Spa), Simon Pietro Felice (Aeb Spa), Michele Franzan (Cork Supply Italia S.r.l.), Michele Moglia (Crealis Spa), Fabrizio Panza (Mondo & Scaglione Srl), Albano Vason (Ju.Cla.S. Srl, VasonGroup).

Da oltre 60 anni Anformape promuove e tutela gli interessi del comparto attraverso attività di rappresentanza istituzionale, aggiornamento normativo, supporto tecnico e occasioni di networking e internazionalizzazione, offrendo ai soci servizi dedicati e un collegamento diretto con le principali iniziative del settore, a partire da Simei, il Salone internazionale biennale di Unione italiana vini dedicato al meglio della tecnologia applicata alle macchine per enologia e imbottigliamento.