Padovaland, un tuffo al supermercato

A Padovaland la stagione 2026 è entrata nel vivo con un restyling green ed esotico che trasforma lo storico parco acquatico in una vera e propria "oasi caraibica a due passi da Padova". Lo storico parco acquatico di Padova nato nel 1989, inaugura l'estate in uno scenario radicalmente trasformato: grazie all'installazione di decine di nuove palme d'alto fusto all'interno dell'area verde, il parco sta procedendo con la sua metamorfosi estetica, assumendo a tutti gli effetti le sembianze di un’autentica isola caraibica a due passi dal centro cittadino.

Questa accelerazione sul fronte del paesaggio e del comfort rappresenta la naturale evoluzione della svolta storica avvenuta lo scorso anno, quando la proprietà ha acquistato da Interporto Padova Spa la piena titolarità dei 162.000 metri quadrati della superficie, comprensiva del grande lago della zona industriale e dell’ampio contorno verde, per un valore di 1,3 milioni di euro.

Il "restyling esotico" della stagione 2026 va a fare da perfetto contorno a “Jungle Beach”, lo Spray Park di ultima generazione inaugurato con numeri da record nell'estate 2025. Il tutto adagiato sulla grande oasi di sabbia bianca finissima che ricrea fedelmente l'atmosfera marina in terraferma. Il tutto vicino al Bar al Lago, recentemente ristrutturato e pronto a miscelare i migliori cocktail.

Accanto all'estetica, la direzione ha confermato e potenziato i servizi che garantiscono una totale sicurezza e serenità ai bagnanti. Va, infatti, evidenziata la sostenibilità idrica e green: gli ombrelloni sono realizzati rigorosamente in paglia naturale, mentre l'intero impianto idraulico viaggia a pieno regime grazie al recente rinnovo delle pompe e delle reti di approvvigionamento per garantire il massimo risparmio d'acqua.

A testimoniare il forte radicamento nel tessuto economico del territorio è anche il rinnovo della storica partnership strategica con il gruppo Alìper: i clienti dei 120 supermercati del marchio della grande distribuzione potranno accedere al parco usufruendo di speciali ingressi agevolati attraverso la raccolta dei punti spesa. Ma non solo, sono state attivate anche altre importanti partnership commerciali per la vendita dei ticket in convenzione con aziende, enti e associazioni del territorio.

Con un'offerta che vanta 20 scivoli iconici, Padovaland si presenta ai blocchi di partenza del 2026 non più solo come un punto di riferimento per il tempo libero locale, ma come una vera e propria destinazione turistica capace di attrarre flussi organizzati e visitatori stranieri.

"Padovaland è e rimarrà sempre il mare dei padovani - commenta il titolare Johnny Pozzi, che prosegue la tradizione avviata trentasette anni fa dal padre Enrico, pioniere in Italia nell'importazione degli scivoli dalla Spagna - L'acquisto dell'area ci ha dato la stabilità per osare. Dopo lo Spray Park, quest'anno volevamo concentrarci sulla qualità ambientale e sull'illusione visiva: le decine di nuove palme caraibiche non offrono solo un'ombra naturale e fresca nelle giornate più roventi, ma trasportano l'ospite in un ecosistema totalmente diverso, un villaggio turistico permanente dove staccare dalla routine lavorativa e multitasking della settimana".

Le innovazioni comprendono anche la nuova tecnologia: basta corse per l’ombrellone, adesso si possono prenotare via App, definendo anche gli orari di arrivo. Qualche altro esempio? Cassette di sicurezza integrate: ogni singolo ombrellone è dotato di un sistema di custodia blindato per permettere ai visitatori di conservare smartphone, portafogli e oggetti personali durante i bagni o i momenti di relax. Confermata anche per questa stagione la dog Area dedicata, per gli amici a quattro zampe resta attiva, su prenotazione, l'apposita area recintata e attrezzata con sdraio e ombrellone dedicati. Infine,